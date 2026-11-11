Košarka

NIŠ IMA SVOJE ADUTE ZA DERBI! Ilić otkrio ko je iks faktor ekipe, ko drži svlačionicu i zašto je povratak kući bio pun pogodak

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 11. 2026. u 20:13

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Košarkaši Niša nalaze se u odličnoj formi. Posle četiri uzastopne pobede, ekipu očekuje novi veliki izazov – derbi protiv Vojvodine, koji je na programu u petak od 19 časova u Hali „Dušan Radović“.

НИШ ИМА СВОЈЕ АДУТЕ ЗА ДЕРБИ! Илић открио ко је икс фактор екипе, ко држи свлачионицу и зашто је повратак кући био пун погодак

FOTO: KK Niš

Pred ovaj susret, o aktuelnom trenutku ekipe, atmosferi u svlačionici i očekivanjima govorio je Aleksandar Ilić u emisiji „Zona sporta“.

Nišlije su u prethodnom periodu podigle nivo igre, a jedan od glavnih razloga za dobre rezultate jeste timska hemija i posvećenost na obe strane terena. Posebno se ističe čvrsta odbrana, ali i sve bolja kolektivna igra u napadu.

Ilić je govorio i o značaju predstojećeg duela sa Vojvodinom, naglasivši da njegov tim ima svoje adute i da će pokušati da nastavi pobednički niz.

Posebno je izdvojio Aleksu Stefanovića kao igrača koji bi mogao da bude iks faktor, dok je govorio i o liderima ekipe Vladimiru Đorđeviću Furiju i Svetozaru Stamenkoviću, koji svojim iskustvom i odnosom prema timu imaju važnu ulogu u svlačionici.

Aleksandar Ilić je tokom karijere imao priliku da igra u različitim sredinama. Posle perioda provedenog u Srbiji, oprobao se i u Slovačkoj, gde je nosio dres prvoligaša Prividže, a pre povratka u Niš dve sezone je proveo u Borcu iz Zemuna.

Povratak u rodni grad za njega je predstavljao poseban izazov, ali i priliku da doprinese razvoju košarke u sredini iz koje potiče.

Govorio je i o iskustvu u Sarajevu, kao i o košarkaškoj kulturi u Nišu, gradu u kojem ovaj sport ima dugu tradiciju i vernu publiku.

Nišlije sada očekuje važan ispit protiv Vojvodine, a dobra forma i četiri uzastopna trijumfa svakako predstavljaju dodatni motiv pred derbi. Utakmica u Hali „Dušan Radović“ počinje u petak u 19 časova.

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