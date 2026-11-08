Partizan ređa pobede u ABA ligi: Crno-beli nadoknadili veliki minus i pobedili Studentski centar (FOTO)

KOŠARKAŠI Partizana pobedili su Studentski centar sa 92:80 u 7. kolu ABA lige, i to tako što su nadoknadili veliki minus.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Bili su crno-beli oslabeljeni na ovoj utakmici. Karlik Džons je odmarao, a zbog povreda u timu nisu bili Luka Vildoza, Derik Vilis, Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs.

Ipak, na kraju se ispostavilo da to nije bio problem za domaće, iako su morali ozbiljno da se pomuče kako bi slavili i ostali neporaženi u regionalnom takmičenju.

Podgoričani su odlično otvorili susret i ekspresno su stigli do dvocifrene prdnosti - 2:12. Izabranici Đoana Penjaroje su malo po malo topili razliku, ali gosti su na veliki odmor otišli sa +5 - 42:47.

Očekivala se još bolja reakcija Partizana u nastavku susreta i to se dogodilo. Iako se ekipa Petra Mijovića nije predavala kvalitet crno-belih je došao do izražaja.

Sjajnu četvrtu četvrtinu odigrao je domaći tim, dobio je taj period sa 28:16 i upisao novi trijumf, pa je i dalje maksimalan u ovom takmičenju.

Španskom stručnjaku je ovaj meč poslužio da dodtano uigra tim, pre svega novajilije Antonija Rivsa i Roberta Frenksa koji je odigrao odličan meč.

Upravo je on bio najefikasniji sa 16 poena, pratio ga je Itan Tompson sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Džajri Dejvis sa 17, dok je Aleksa Uskoković stao na 16 poena.

Partizan u B grupi ABA lige ima učinak 6-0, Studentski centar je na 0-6 i jedini nema pobedu u celom takmičenju.

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