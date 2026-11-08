Đorđevićev Bahčešehir niže pobede: Avramović sjajan, ali je izdomonirao drugi bivši igrač Partizana!

Srpski reprezentativac pružio odličnu partiju.

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Ekipa Bahčešehira briljira u turskom prvenstvu, jer je četa Aleksandra Saše Đorđevića savladala u 7. kolu Superlige tim Denizlija - 97:86.

U veoma efikasnom meču, pobednik je rešen u trećoj četvrtini, koju je Đorđevićev sastav prelomio u svoju korist. Denizli se do tog trenutka pokazao kao tvrd orah, održavavši pristojnu "rezultatsku klacklalicu".

Međutim, u trećem kvartalu je Bahčešehir slavio čak sa 17 poena razlike (28:11), neutralisavši napad rivala i stekao osetnu prednost, koju više nije ispuštao.

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Nekadašnji igrač Partizana, Mateuš Ponitka je bio najefikasniji pojedinac utakmice, postigavši 18 poena, četiri manje dodao je srpski reprezentativac Aleksa Avramović, podelivši četiri asistencije.

Trevion Vilijams imao je dabl-dabl učinak, od 14 poena i čak 18 uhvaćenih lopti, dok je Rid dodao isti broj 14 poena, Flin je postigao 12, a David DiLeo jedan manje.

U poraženom sastavu istakao se Džon Miks sa 25 poena, boje Denizlija brani i Marko Pecarski, koji je dao šest poena.

Bahčešehir je na liderskoj poziciji, koju deli sa Turk Telekomom, oba kluba su na skoru 6-1, dok je Denizli na 1-6 i na samom je začelju tabele.

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