Đorđevićev Bahčešehir niže pobede: Avramović sjajan, ali je izdomonirao drugi bivši igrač Partizana!
Srpski reprezentativac pružio odličnu partiju.
Ekipa Bahčešehira briljira u turskom prvenstvu, jer je četa Aleksandra Saše Đorđevića savladala u 7. kolu Superlige tim Denizlija - 97:86.
U veoma efikasnom meču, pobednik je rešen u trećoj četvrtini, koju je Đorđevićev sastav prelomio u svoju korist. Denizli se do tog trenutka pokazao kao tvrd orah, održavavši pristojnu "rezultatsku klacklalicu".
Međutim, u trećem kvartalu je Bahčešehir slavio čak sa 17 poena razlike (28:11), neutralisavši napad rivala i stekao osetnu prednost, koju više nije ispuštao.
Nekadašnji igrač Partizana, Mateuš Ponitka je bio najefikasniji pojedinac utakmice, postigavši 18 poena, četiri manje dodao je srpski reprezentativac Aleksa Avramović, podelivši četiri asistencije.
Trevion Vilijams imao je dabl-dabl učinak, od 14 poena i čak 18 uhvaćenih lopti, dok je Rid dodao isti broj 14 poena, Flin je postigao 12, a David DiLeo jedan manje.
U poraženom sastavu istakao se Džon Miks sa 25 poena, boje Denizlija brani i Marko Pecarski, koji je dao šest poena.
Bahčešehir je na liderskoj poziciji, koju deli sa Turk Telekomom, oba kluba su na skoru 6-1, dok je Denizli na 1-6 i na samom je začelju tabele.
Preporučujemo
LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)
08. 11. 2026. u 09:11
Jokić silan u pobedi Denvera! Srbin vodio Nagetse do velikog trijumfa u Meksiku
08. 11. 2026. u 08:32
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Vojvodina - Crvena zvezda
08. 11. 2026. u 07:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)