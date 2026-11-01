Bogdanović i Hjuston razbili "ranjenu" Oklahomu

Košarkaši Hjuston Roketsa savladali su na svom parketu Oklahomu Siti Tander rezultatom 119:98 (35:26, 27:25, 30:24, 27:23) u utakmici NBA lige odigranoj u „Tojota centru“. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović završio je susret sa četiri poena.

Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Hjuston je od uvodnih minuta kontrolisao dešavanja na parketu i vrlo brzo stavio do znanja gostima da ih očekuje teško veče. Domaćin je već posle prve četvrtine imao devet poena prednosti, a kako je utakmica odmicala, razlika je postajala sve veća.

Oklahoma nije uspevala da pronađe rešenje za raspoložene Roketse, koji su bili bolji u sve četiri deonice i na kraju stigli do ubedljivog trijumfa.

Najzaslužniji za pobedu domaćina bio je Džabari Smit Džunior sa 30 poena, devet skokova i pet asistencija. Markus Smart dodao je 24 poena, dok je Alperen Šengun susret završio sa 16. Kevin Durent doprineo je pobedi sa još 14 poena.

U redovima aktuelnog šampiona najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 26 poena, četiri skoka i tri asistencije, ali nije imao dovoljnu podršku saigrača da ozbiljnije ugrozi domaći tim.

Kada je reč o Bogdanu Bogdanoviću, srpski bek nije imao naročito uspešno veče u napadu. Za 19 minuta provedenih na parketu postigao je četiri poena, uz šut iz igre 2/7 i učinak od 0/4 iza linije za tri poena. Oba pogotka ostvario je za dva poena, dok nije uspeo da pronađe ritam sa distance.

Oklahoma je, pritom, nastupila značajno oslabljena. Zbog povreda u sastavu nisu bili Čet Holmgren, Džejlen Vilijams, Aleks Karuzo i Kejson Valas, što je predstavljalo ozbiljan hendikep za ekipu koja je u ovaj susret ušla posle četiri uzastopne pobede.

Jedan od presudnih faktora bila je i razlika u šutu za tri poena. Hjuston je pogodio 18 od 41 pokušaja, odnosno 44 odsto, dok je Oklahoma ubacila svega 10 trojki iz 32 šuta, uz uspešnost od 31 odsto.

Roketsi su tako stigli do pete pobede u šest utakmica, dok su Tanderi prvi put poraženi nakon četiri uzastopna trijumfa.

Rezultati NBA lige:

- Nju Orleans Pelikans – Atlanta Hoks 121:99

- Memfis Grizlis – Sakramento Kings 136:105

- Milvoki Baks – Klivlend Kavalirs 111:136

- San Antonio Spars – Minesota Timbervulvs 121:111

- Hjuston Rokets – Oklahoma Siti Tander 119:98 Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.