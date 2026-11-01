Francuz dominirao, San Antonio srušio Minesotu, Vembanjama maltretirao rivala!

Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su na svom terenu Minesota Timbervulvse rezultatom 121:111 (34:28, 26:33, 33:27, 28:23) u utakmici NBA lige odigranoj u „Frost Bank centru“.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Rob Gray)

Domaći tim stigao je do pobede zahvaljujući efikasnom napadu i boljoj realizaciji šuta za tri poena, iako je Minesota tokom većeg dela susreta pružala snažan otpor.

U centru pažnje bio je Viktor Vembanjama, koji je odigrao još jednu spektakularnu utakmicu i predvodio San Antonio do trijumfa. Francuski centar meč je završio sa čak 43 poena, sedam skokova, četiri asistencije, jednom ukradenom loptom i šest blokada.

Vembanjama je još jednom pokazao da predstavlja ogromnu pretnju na oba kraja terena. Dok je u napadu bio gotovo nezaustavljiv, sa šest blokada dodatno je potvrdio svoj defanzivni kvalitet.

Veliku podršku imao je u Dilanu Harperu, koji je postigao 25 poena, dok je De'Aron Foks dodao 22, pa Minesota nije uspela da pronađe odgovor na raspoloženi trio domaćina.

Na drugoj strani, najefikasniji u redovima Timbervulvsa bio je Ajo Dosunmu sa 27 poena, devet skokova i tri asistencije. Džonatan Kuminga i Džejden Mekdenijels ubacili su po 19 poena, ali ni njihovi učinci nisu bili dovoljni da se izbegne poraz.

Utakmica je bila neizvesna, posebno tokom druge četvrtine, koju je Minesota dobila rezultatom 33:26 i na poluvreme otišla sa minimalnim zaostatkom. Ipak, San Antonio je u nastavku ponovo preuzeo kontrolu, dobio treću deonicu sa 33:27, a zatim u poslednjih 12 minuta sačuvao prednost i potvrdio pobedu.

Kada je reč o šutu za tri poena, Sparsi su pogodili 37 odsto pokušaja, dok je Minesota ostala na 27 odsto.

San Antonio je tako stigao do treće pobede u sezoni, dok su Timbervulvsi upisali drugi poraz.

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