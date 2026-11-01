Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Široki Brijeg
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Široki Brijeg u okviru šestog kola ABA lige, i to u matine terminu, pošto je početak utakmice zakazan za 13.00 časova.
Crveno-beli su prošle sedmice odigrali duplo kolo Evrolige i na domaćem terenu savladali Makabi i Bajern iz Minhena. Nakon ovog duela, Zvezdu očekuje put u Grčku, gde će odmeriti snage sa Olimpijakosom u još jednom „bratskom“ derbiju.
Široki je do prethodnog kola bio jedno od najprijatnijih iznenađenja ABA lige, ali je potom poražen od Slovana iz Bratislave. Ekipa iz Bosne i Hercegovine pokušaće da se vrati na pobednički kolosek i ostvari pozitivan rezultat na jednom od najtežih gostovanja u regionalnom takmičenju.
Ibon Navaro će, sa druge strane, nastojati da što bolje rasporedi minutažu i sačuva svežinu ekipe pred važan evroligaški duel sa Olimpijakosom.
Utakmica Crvene zvezde i Širokog Brijega igra se od 13.00 časova, a direktan prenos možete pratiti na kanalu TV Arena Sport Premium 1.
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