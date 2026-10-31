Problem za Portland: Probuđeni Morent odsustvuje bar mesec dana sa terena

Portland trejlblejzersi suočili su se sa ozbiljnim problemom već na startu nove NBA sezone, s obzirom na to da će Dža Morent zbog povrede zadnje lože leve noge biti van terena najmanje mesec dana.

Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio ESPN, pozivajući se na NBA insajdera Šamsa Čaraniju, Morent je zadobio istegnuće drugog stepena, zbog čega ga očekuje duža pauza i period oporavka.

Portland Trail Blazers' Ja Morant has sustained a Grade 2 left hamstring strain and will miss at least four weeks, sources tell ESPN. https://t.co/1XHMXZkTSX — Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2026

Njegov povratak u ekipu ne očekuje se pre isteka najmanje četiri nedelje, što predstavlja značajan hendikep za Portland u nastavku sezone.

Morent je ovog leta konačno okrenuo novi list i stigao u redove Trejlblejzersa iz Memfis Grizlisa. Odlično se uklopio u ekipu, predvodi zadnju liniju sa Lilardom i na startu lige prosečno je postizao 15,8 poena, uz 5,5 asistencija i 2,5 skokova po utakmici.

Portland je godinu započeo sa tri trijumfa i jednim porazom, ali će sada morati da pronađe način da nadoknadi izostanak jednog od svojih važnih igrača.

Trejlblejzersi se trenutno nalaze na petoj poziciji Zapadne konferencije, a naredni period pokazaće koliko će Morentovo odsustvo uticati na rezultate ekipe.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.