Problem za Portland: Probuđeni Morent odsustvuje bar mesec dana sa terena
Portland trejlblejzersi suočili su se sa ozbiljnim problemom već na startu nove NBA sezone, s obzirom na to da će Dža Morent zbog povrede zadnje lože leve noge biti van terena najmanje mesec dana.
Prema informacijama koje je objavio ESPN, pozivajući se na NBA insajdera Šamsa Čaraniju, Morent je zadobio istegnuće drugog stepena, zbog čega ga očekuje duža pauza i period oporavka.
Njegov povratak u ekipu ne očekuje se pre isteka najmanje četiri nedelje, što predstavlja značajan hendikep za Portland u nastavku sezone.
Morent je ovog leta konačno okrenuo novi list i stigao u redove Trejlblejzersa iz Memfis Grizlisa. Odlično se uklopio u ekipu, predvodi zadnju liniju sa Lilardom i na startu lige prosečno je postizao 15,8 poena, uz 5,5 asistencija i 2,5 skokova po utakmici.
Portland je godinu započeo sa tri trijumfa i jednim porazom, ali će sada morati da pronađe način da nadoknadi izostanak jednog od svojih važnih igrača.
Trejlblejzersi se trenutno nalaze na petoj poziciji Zapadne konferencije, a naredni period pokazaće koliko će Morentovo odsustvo uticati na rezultate ekipe.
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