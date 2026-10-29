"Imao sam razgovore"! Uništio Partizan, pa otkrio zašto nije pojačao crno-bele!

Asvel stigao do treće pobede u sezoni.

Foto: Spartak Office Shoes / Aleksandar Secerov

Mimo svih očekivanja košarkaši Asvela savladali su Partizan 82:75 i napravili veliko iznenađenje u 9. kolu Evrolige.

Iako su u poslednjoj četvrtini imali zaostatak od devet poena, domaćin je serijom 15:0 uspeo da preokrene rezultat u svoju korist.

Bez dileme, junak meča, bio je najefikasniji u pobedničkom timu, Peti Mils koji je postigao 14 poena. Iskusni as, sa zavidnim NBA isustvom u dresu San Antonio Sparsa, pričao je posle meča za "Mocart sport" o spektakularnom preokretu:

- Moram reći da je utakmica bila izuzetno teška i fizički veoma naporna. Znao sam da će pobednika odlučiti odbrana i da će to biti najvažnije. Smatram da su obe ekipe odradile odličan posao u odbrani tokom većeg dela utakmice. Očekivano je bilo da se igra na mali broj poena. Odradili smo fenomenalan posao u prvom poluvremenu, uspeli smo da ih svedemo na samo 32 poena, što je odlično za ovaj nivo takmičenja - rekao je Mils.

Elaborirao je kako se Asvel vratio "iz mrtvih".

- U nastavku smo malo spustili tempo kada je reč o igri u odbrani u trećoj četvrtini. Dozvolili smo protivniku da se vrati. Posle smo morali da pronađemo naš napadački ritam, kako bi smo prelomili meč. Bili smo u rezultatskom minusu od 11 poena na šest minuta do kraja, ali smo pokazali snagu, okrenuli i pobedili. Takve pobede su važne za ekipu, ali idemo dalje.

Pominjao se i Milsov dolazak u Partizan, ali do transfera nije došlo. Sjajni šuter je objasnio razlog zbog kog je transfer propao:

- Imao sam neke razgovore i mislim da je za mene to bila prilika da doživim novo iskustvo i da vidim o čemu se zapravo radi. Bio sam otvoren za sve mogućnosti i pokušao sam da izvagam sve opcije koje sam imao. Bilo je to zanimljivo iskustvo za mene i moju porodicu jer smo mogli da zamislimo kako bi sve izgledalo. Međutim, kao što sam rekao, a to je da mi je najvažnije to što sam ovde, što mogu steći iskustvo i to posebno protiv ekipe iz Srbije. Jedva čekam da dođem u Srbiju i doživim sve to, tome se posebno radujem.

Na kraju je uporedio dva najveća NBA asa, Nikolu Jokića i Viktora Vembanjamu, pa prokomentarisao ko po njemu ima prednost:

- Smatram da u ovom trenutku trofeji, priznanja i individualne nagrade verovatno govore same za sebe, kao i sve ono što je NIkola Jokić uspevao da uradi svih ovih godina na parketu. Međutim, jasno je da Vembi dolazi krupnim koracima i da sledi njegova dominacija. Kada je reč o San Antoniju, to je moj klub za ceo život. Na Zapadu su, šampioni su Konferencije i nema dileme da idu u veliko finale. Zapravo, siguran sam da idu do samog kraja - zaključio je Peti Mils.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?