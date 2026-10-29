Kakva noć! Rafalna paljba Bogdana Bogdanovića, još jedan Srbin upisao prve poene u NBA ligi

Košarkaši Hjustona nastavili su sa odličnim partijama u NBA ligi, pošto su ubedljivo savladali Milvoki rezultatom 132:100, a jedan od najzapaženijih pojedinaca bio je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović.

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Kapiten Srbije odigrao je najbolju napadačku utakmicu od dolaska u redove Roketsa, dok će ovaj duel posebno pamtiti i mladi Bogoljub Marković, koji je upisao prve minute u NBA ligi.

Bogdanović je na parketu proveo svega 15 minuta, ali mu je to bilo dovoljno da postigne 16 poena. Posebno impresivan bio je u poslednjoj četvrtini, kada je pogodio sve četiri trojke koje je pokušao i pokazao koliko može da bude opasan kada uhvati pravi šuterski ritam.

Iako je pitanje pobednika u tim trenucima praktično bilo rešeno, srpski bek je iskoristio priliku da još jednom pokaže zbog čega njegovo iskustvo i šut sa distance mogu da budu važni aduti Hjustona u nastavku sezone.

Roketsi su do ubedljive pobede stigli uprkos izostanku Alperena Šenguna, koji je zbog bolova u donjem delu leđa morao da propusti utakmicu. Turski centar, koji prosečno beleži 24,5 poena po meču, jedan je od najvažnijih igrača ekipe, ali se njegov izostanak nije previše osetio.

Odličnu partiju pružio je Fred Vanvlit, koji se vratio na teren nakon što je čitavu prethodnu sezonu propustio zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata. Pogodio je sedam od 14 šuteva iz igre, uključujući četiri trojke iz devet pokušaja.

Bogdan Bogdanovic hits the late three and Kevin Durant is hyped on the sideline 😭 https://t.co/vqJrfpYKzZ — SleeperRockets (@SleeperRockets) October 29, 2026

Posebno se istakao sredinom treće četvrtine, kada je postigao 15 uzastopnih poena za Hjuston i praktično otklonio svaku dilemu oko pobednika. Posle njegova tri pogođena slobodna bacanja Roketsi su stigli do prednosti od 81:61.

Odličan je bio i Amen Tompson, koji je pogodio deset od 16 šuteva iz igre, dok je Kevin Durent dodao 18 poena. Hjuston je utakmicu završio sa 54,8 odsto uspešnosti šuta iz igre, uz odličnih 23 od 26 sa linije slobodnih bacanja.

Pitanje pobednika praktično je rešeno već u prvom poluvremenu. Roketsi su drugu četvrtinu dobili rezultatom 34:14 i na veliki odmor otišli sa ogromnom prednošću od 57:35.

Domaćin je tu deonicu otvorio serijom 8:0, a nakon poena Klinta Kapele prednost je narasla na 49:30. Milvoki nije uspevao da pronađe napadački ritam, o čemu najbolje govori podatak da su Baksi u prvom poluvremenu pogodili svega četiri od 24 pokušaja za tri poena. U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Tajler Hiro sa 23 poena, dok je Haime Hakez mlađi dodao 19.

Bogoljub Marković played his first minutes and scored his first 2 points in the NBA! On the other side, great game from Bogdan Bogdanović (16 PTS - 3 ASTS - 2 REBS), helping Houston improve to a 5-0 record 🔥 🇷🇸🏀 https://t.co/c8mguzxh22 — Serbian Basketball (@SerbBasketNews) October 29, 2026

Ipak, za srpsku košarku važan trenutak dogodio se kada je priliku dobio Bogoljub Marković. Mladi srpski košarkaš debitovao je u NBA ligi u dresu Milvokija i za pet minuta i 16 sekundi na parketu uspeo da postigne dva poena.

Tako je, uprkos ubedljivom porazu svog tima, Marković imao razlog da pamti ovu utakmicu, pošto je napravio prvi korak na najvećoj košarkaškoj sceni.

Hjuston je do pobede stigao i bez Stivena Adamsa, koji ima problema sa desnim listom, dok je Markus Smart propustio treću uzastopnu utakmicu zbog povrede leve podlaktice.