Košarka

Penjaroja izneo očekivanja pred derbi: Partizan nije samo Karlik, uz Grobare do pobede (VIDEO)

О. М.

21. 10. 2026. u 13:26 >> 13:29

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Košarkaški "večiti derbi" biće odigran ovog četvrtka od 20.45, a dan uoči utakmice sa Crvenom zvezdom u sedmom kolu Evrolige oglasio se trener Partizana Đoan Penjaroja.

Пењароја изнео очекивања пред дерби: Партизан није само Карлик, уз Гробаре до победе (ВИДЕО)

STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španac ne očekuje laku utakmicu, posebno ističe Zvezdinu čvrstinu u odbrani, ali i talentovani napad.

- Pobedili su u četiri utakmice u nizu Evrolige. Imaju i sjajnog trenera, ali spremni smo za borbu - počeo je trener Partizana, pa nastavio:

- Pobedio ili izgubio, slično je drugim utakmicama, ali znam da je ovo posebna utakmica za navijače, za ovaj grad i zemlju. Jasno je da želimo da pobedimo i da ćemo se, uz naše navijače, boriti za to. S obzirom na to kakve probleme imamo, moramo da se borimo maksimalno. Spremni smo da se nadmećemo - dodao je Španac.

Crno-beli su dobili poslednja četiri međusobna meča protiv najvećeg rivala, ali derbi dočekuju posle tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju.

- Imaju talentovane igrače, jaki su fizički… Ne smemo da se usredsredimo na jednog konkretnog igrača – Batlera, Džonsa ili Monekea na primer… Moramo da igramo sa samopouzdanjem, čeka nas nova utakmica, nije važno ono što se dešavalo prethodnih nedelja.

Karlik Džons je prilično dobro neutralisan u poslednja tri meča, a Penjaroja to komentariše ovako:

- Svi znaju koliko je Karlik važan za nas, ali Partizan nije samo Karlik. Potrebno nam je da svi budu na visokom nivou. Jasno je da u poslednje tri utakmice Karlik nije dao mnogo poena, ali mislim da smo igrali slično kao kad smo vezali tri pobede – promašivali smo neke lake šuteve, nadam se da se to neće ponoviti. Karlik je naš lider i naš strelac, ali moramo da verujemo u tim kao celinu.

Na pitanje da li je bilo kontakta s kolegom Ibonom Navarom usledio je zanimljiv odgovor:

- On je moj prijatelj, imamo dobar odnos, ali sutra želim da ga izbacim iz dvorane - našalio se Penjaroja.

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