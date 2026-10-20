Željko Obradović može da odahne: Nije mogao da dobije bolje vesti u ovom trenutku

Povreda ipak nije ozbiljnije prirode...

foto:N.Skenderija

Osetio je jak bol u kolenu Matijas Lesor tokom utakmice šestog kola Evrolige, u porazu od Hapoela iz Tel Aviva. Šepaćujići je napustio parket i kasnije se nije vraćao na teren, da bi u narednoj utakmici protiv Pelisterija ostao van sastava.

Sve to zabrinulo je navijače "zelenih" i trenera Željka Obradovića, koji posle najnovijih informacija o njihovom centru mogu da odahnu.

Francuski centar, kome je dijagnostikovan otok kostiju u kolenu, bio je na današnjem treninguna i normalno šutirao. Na osnovu snimaka čini se da je sa njim sve u dobrom redu, a on nije propustio priliku i da se našali sa navijačima putem društvenih mreža, pošto se pretvarao da šepa čim je shvatio da ga kamera snima.

The work continues ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/ZvRXQtNfEL — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 20, 2026

Uprkos problemu sa kojim se suočava, očekuje se da će Lesor normalno igrati u četvrtak u utakmici protiv Baskonije. Taj duel je na programu u četvrtak od 20.15.

Ekipa Željka Obradovića je posle šest utakmica u Evroligi na pet pobeda i jednom porazu, dok su u grčkom šampionatu još uvek na maksimalnom učinku.