Košarka

Željko Obradović može da odahne: Nije mogao da dobije bolje vesti u ovom trenutku

У. Ћ.

20. 10. 2026. u 19:14

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Жељко Обрадовић може да одахне: Није могао да добије боље вести у овом тренутку

foto:N.Skenderija

Osetio je jak bol u kolenu Matijas Lesor tokom utakmice šestog kola Evrolige, u porazu od Hapoela iz Tel Aviva. Šepaćujići je napustio parket i kasnije se nije vraćao na teren, da bi u narednoj utakmici protiv Pelisterija ostao van sastava.

Sve to zabrinulo je navijače "zelenih" i trenera Željka Obradovića, koji posle najnovijih informacija o njihovom centru mogu da odahnu. 

Francuski centar, kome je dijagnostikovan otok kostiju u kolenu, bio je na današnjem treninguna i normalno šutirao. Na osnovu snimaka čini se da je sa njim sve u dobrom redu, a on nije propustio priliku i da se našali sa navijačima putem društvenih mreža, pošto se pretvarao da šepa čim je shvatio da ga kamera snima. 

Uprkos problemu sa kojim se suočava, očekuje se da će Lesor normalno igrati u četvrtak u utakmici protiv Baskonije. Taj duel je na programu u četvrtak od 20.15.

Ekipa Željka Obradovića je posle šest utakmica u Evroligi na pet pobeda i jednom porazu, dok su u grčkom šampionatu još uvek na maksimalnom učinku.

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