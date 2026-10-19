Problem za Obradovića: Povredio se jedan od najboljih igrača Panatinaikosa
NOVI problem za Željka Obradovića.
Jedan od najboljih igrača Panatinaikosa, Geršon Jabusele povredio se u pobedi "zelenih" (95:75) protiv Peristerija.
- Ima potpuno isti udarac kao pre desetak dana, uoči naše utakmice u Patrasu, i to na istom mestu. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i odmah počne sa terapijama. Videćemo u kakvom će stanju biti na sledećem treningu. Naredni trening imamo u utorak, 20. oktobra, pošto igrači u ponedeljak imaju slobodan dan - rekao je Obradović na konferencije za medije posle utakmice.
Dotakao se i Kendrika Nana i Kostasa Slukasa koji su se vratili na teren.
- Bilo je očigledno da nisu igrali od prošle sezone. Razgovarao sam sa njima i rekao im da nastave da rade i da budu mirni. Na njima je bilo da odluče kada će biti spremni za povratak, a odlučili su da to bude danas. Juče su učestvovali u treningu sa jednom grupom igrača, a prethodno su imali i dosta individualnog rada. Danas su pokazali da su u dobrom stanju - zaključio je srpski stručnjak.
Panatinaikos narednu utakmicu igra u Atini u četvrtak od 20.15 protiv Baskonije u Evroligi.
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