Košarka

Ostoja Mijailović o gorućem problemu u Partizanu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 14:46

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Predsednik Partizana Ostoja Mijailović uputio je poruku navijačima pred "večiti derbi".

Остоја Мијаиловић о горућем проблему у Партизану

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaši Partizana počeli su sezonu na način na koji su "grobari" mogli samo da sanjaju. Pao je Milano, Pariz i Bajern Minhen, međutim, usledilo je posle buđenje i tri poraza u nizu, od Real Madrida, panatinaikosa i Fenerbahčea. Sledeći protivnik nimalo lak, Crvena zvezda. 

Na večitog rivala crno-beli idu bez Tonija Džekirija koji će pauzirati najmanje dve nedelje zbog povrede mišića. 

- Razumem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja - rekao je Mijailović za "Mocart sport".

Glavno pitanje koje muči pristalice crno-belih jeste status novca i strategija pri dovođenju novih igrača.

- Sredstva za njihovo dovođenje odavno su obezbeđena. Odluka da sačekamo određene igrače na tržištu bila je zajednička odluka trenera, sportskog sektora i Uprave. Svesni smo da čekanje ima svoju cenu i od odgovornosti za tu odluku ne bežimo. Naš cilj je da dovedemo igrače koji će podići kvalitet tima. Međutim, uz kvalitet izbora važan je i trenutak dolaska, jer ekipi treba pomoć sada. 

Predsednik Partizana je zamolio navijače za strpljenje i poslao im poruku:

- Kao što posle tri pobede nije bilo razloga za euforiju, tako ni posle tri poraza od vrhunskih protivnika nema razloga za paniku. Ima razloga za analizu, ispravljanje grešaka i još veći rad svih nas u klubu. Od navijača tražimo još malo strpljenja, uz razumevanje da se njihovo poverenje zaslužuje potezima i rezultatima. Budžet za pojačanja postoji. Na nama je da ga pretočimo u kvalitet na terenu - izjavio je Ostoja Mijailović.

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