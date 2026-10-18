Ostoja Mijailović o gorućem problemu u Partizanu
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović uputio je poruku navijačima pred "večiti derbi".
Košarkaši Partizana počeli su sezonu na način na koji su "grobari" mogli samo da sanjaju. Pao je Milano, Pariz i Bajern Minhen, međutim, usledilo je posle buđenje i tri poraza u nizu, od Real Madrida, panatinaikosa i Fenerbahčea. Sledeći protivnik nimalo lak, Crvena zvezda.
Na večitog rivala crno-beli idu bez Tonija Džekirija koji će pauzirati najmanje dve nedelje zbog povrede mišića.
- Razumem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja - rekao je Mijailović za "Mocart sport".
Glavno pitanje koje muči pristalice crno-belih jeste status novca i strategija pri dovođenju novih igrača.
- Sredstva za njihovo dovođenje odavno su obezbeđena. Odluka da sačekamo određene igrače na tržištu bila je zajednička odluka trenera, sportskog sektora i Uprave. Svesni smo da čekanje ima svoju cenu i od odgovornosti za tu odluku ne bežimo. Naš cilj je da dovedemo igrače koji će podići kvalitet tima. Međutim, uz kvalitet izbora važan je i trenutak dolaska, jer ekipi treba pomoć sada.
Predsednik Partizana je zamolio navijače za strpljenje i poslao im poruku:
- Kao što posle tri pobede nije bilo razloga za euforiju, tako ni posle tri poraza od vrhunskih protivnika nema razloga za paniku. Ima razloga za analizu, ispravljanje grešaka i još veći rad svih nas u klubu. Od navijača tražimo još malo strpljenja, uz razumevanje da se njihovo poverenje zaslužuje potezima i rezultatima. Budžet za pojačanja postoji. Na nama je da ga pretočimo u kvalitet na terenu - izjavio je Ostoja Mijailović.
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