OSEĆATE DA VAM JE SVEGA PREVIŠE? Četiri načina da povratite unutrašnji mir i stabilnost

NEIZVESNOST, loše vesti i svakodnevni pritisci mogu da izazovu stres, anksioznost i osećaj da više ne možemo da se izborimo sa svim što se dešava oko nas. U takvim trenucima važno je pronaći načine da sačuvamo unutrašnji mir i lakše se suočimo sa izazovima.

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Istraživanja ukazuju na nekoliko pristupa koji mogu da pomognu u tome, od boljeg razumevanja sopstvenih emocija do usmeravanja pažnje na ono što možemo da promenimo. Male navike, poput zapisivanja pozitivnih događaja ili slušanja omiljene muzike, mogu da budu korak ka boljem raspoloženju.

1. Prepoznajte i imenujte svoja osećanja

Umesto da sve neprijatne emocije opisujete kao stres, pokušajte da prepoznate šta zaista osećate. To mogu biti strah, frustracija, zabrinutost ili osećaj bespomoćnosti. Preciznije imenovanje emocija, poznato kao emocionalna granularnost, može da olakša razumevanje sopstvenih reakcija i pomogne u suočavanju sa njima.

Važno je i da neprijatne emocije ne posmatrate isključivo kao nešto što treba ukloniti. Anksioznost, na primer, ponekad može da posluži kao signal da se pripremite za izazov ili razmislite o sledećem koraku. Kada joj pristupite sa radoznalošću umesto sa strahom, lakše možete da prepoznate šta vam je potrebno.

2. Pretvorite brigu u konkretne korake

Briga nije uvek beskorisna. Kada je usmerena na budućnost, može da nas podstakne da razmislimo o mogućim problemima i pripremimo se za njih. Umesto da neprestano razmišljate o najgorem mogućem ishodu, pokušajte da odredite šta vas tačno zabrinjava i koje korake možete da preduzmete.

Napravite spisak mogućih rešenja i počnite od onoga što je u vašoj moći. Ako ste učinili sve što možete, pokušajte da pažnju preusmerite na aktivnost koja vas smiruje, poput kreativnog rada ili vežbanja svesne prisutnosti. Prihvatanje da neke stvari ne možemo da promenimo može da ublaži dodatnu napetost.

3. Popravite raspoloženje knjigom, muzikom ili druženjem

Čitanje iz zadovoljstva može da pomogne u smanjenju stresa i osećaja usamljenosti, a istovremeno da doprinese boljoj povezanosti sa drugima. Postoji i pristup poznat kao biblioterapija, koji podrazumeva izbor knjiga u skladu sa raspoloženjem ili određenim emocionalnim teškoćama. Ipak, čitanje nije zamena za stručnu pomoć kada je ona potrebna.

Muzika takođe može brzo da utiče na raspoloženje, dok boravak među biljkama, pogled na zelene površine ili fotografije bliskih ljudi mogu da pruže osećaj utehe. Važno je pronaći ono što vama prija, jer ista aktivnost ne deluje jednako na svakoga.

4. Usmerite pažnju na ono što možete da kontrolišete

Filozofija stoicizma naglašava važnost razlikovanja stvari na koje možemo da utičemo od onih koje ne zavise od nas. Naši postupci, odluke i način na koji reagujemo jesu u velikoj meri pod našom kontrolom, dok ne možemo uvek da promenimo spoljašnje okolnosti. Prihvatanje te razlike može da pomogne da energiju usmerimo na ono što zaista možemo da učinimo.

Koristan korak je i svakodnevno zapisivanje tri stvari na kojima ste zahvalni. To ne moraju da budu veliki uspesi, već i prijatan razgovor, susret sa prijateljem ili neki mali trenutak zadovoljstva. Istraživanje iz 2005. godine pokazalo je da su učesnici koji su zapisivali tri dobre stvari tokom dana prijavili više sreće i manje depresivnih epizoda. Nada takođe može da bude snažan oslonac kada je povezana sa konkretnim ciljevima i delovanjem, umesto sa pasivnim čekanjem da se okolnosti promene.

(24sedam)