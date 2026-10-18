Fight club

"ŽELIM OSVETU": Hrvat optužuje Dubou da ga je udarao glavom

О.М.

18. 10. 2026. u 14:37

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Hrgović želi da objedini šampionske pojaseve

ЖЕЛИМ ОСВЕТУ: Хрват оптужује Дубоу да га је ударао главом

Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Filip Hrgović ne krije da mu je Danijel Duboa najveća želja za narednog protivnika. Hrvatski bokser, koji je osvojio IBF titulu u teškoj kategoriji, želi da objedini šampionske pojaseve.

U intervjuu koji je objavio Kvinsberi promoušns, Hrgović je istakao da nije zaboravio prethodni okršaj sa Duboom i da želi priliku za revanš.

- Želim osvetu - poručio je Hrgović, objašnjavajući da je u prvom meču bio bolestan, povređen i posečen. Optužio je Britanca i za udaranje glavom, ali je reč o njegovim tvrdnjama, a ne o novoj medicinskoj potvrdi ili zvanično utvrđenom prekršaju.

Hrgović tvrdi da je uprkos problemima bio u prednosti na sudijskim listama i veruje da bi ishod bio drugačiji da je u ring ušao potpuno spreman. Ipak, nije potvrđeno da su dve strane dogovorile novi meč.

Na spisku želja su i Murat Gasijev i Agit Kabejel. Hrgović je pohvalio Kabejelovu hrabrost i čvrstinu, ali smatra da bi mu njegov stil odgovarao. Za sada, međutim, nema potvrđenih datuma niti dogovora o tim borbama.

Šampion je otkrio i da se vratio treninzima samo tri dana posle pobede nad Itaumom. Svestan je da će rivali želeti da mu oduzmu pojas, zbog čega namerava da radi još više i ne dozvoli da ga osvajanje titule uspava.

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