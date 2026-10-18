"ŽELIM OSVETU": Hrvat optužuje Dubou da ga je udarao glavom
Hrgović želi da objedini šampionske pojaseve
Filip Hrgović ne krije da mu je Danijel Duboa najveća želja za narednog protivnika. Hrvatski bokser, koji je osvojio IBF titulu u teškoj kategoriji, želi da objedini šampionske pojaseve.
U intervjuu koji je objavio Kvinsberi promoušns, Hrgović je istakao da nije zaboravio prethodni okršaj sa Duboom i da želi priliku za revanš.
- Želim osvetu - poručio je Hrgović, objašnjavajući da je u prvom meču bio bolestan, povređen i posečen. Optužio je Britanca i za udaranje glavom, ali je reč o njegovim tvrdnjama, a ne o novoj medicinskoj potvrdi ili zvanično utvrđenom prekršaju.
Hrgović tvrdi da je uprkos problemima bio u prednosti na sudijskim listama i veruje da bi ishod bio drugačiji da je u ring ušao potpuno spreman. Ipak, nije potvrđeno da su dve strane dogovorile novi meč.
Na spisku želja su i Murat Gasijev i Agit Kabejel. Hrgović je pohvalio Kabejelovu hrabrost i čvrstinu, ali smatra da bi mu njegov stil odgovarao. Za sada, međutim, nema potvrđenih datuma niti dogovora o tim borbama.
Šampion je otkrio i da se vratio treninzima samo tri dana posle pobede nad Itaumom. Svestan je da će rivali želeti da mu oduzmu pojas, zbog čega namerava da radi još više i ne dozvoli da ga osvajanje titule uspava.
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