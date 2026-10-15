KK Niš motivisan za prvenac u KLS

KK Niš u petak (18) dočekuje OKK Beograd i žarko želi "prvenac" u Košarkaškoj ligi Srbije.

FOTO: KK Niš

Nišlije su poražene u prva dva kola, te pred svojom publikom žele da pokažu da je loš period iza njih.

Prva prilika za "popravni“ je već u petak. Nišlije će, zbog radova u Čairu, ponovo igrati u „Dušku“, a protivnik će im biti ekipa OKK Beograda, koja je takođe oba puta poražena na startu Košarkaške lige Srbije. Zato je ova utakmica od izuzetne važnosti za oba rivala.

Nišlije nisu obeshrabrene ubedljivim porazima od Hercegovca i Zlatibora. Naprotiv, veruju da su čak i u tim duelima pokazali nešto na čemu mogu da grade optimizam pred meč 3. kola:

– Mi smo i u prva dva kola imali dobrih momenata. Kvalitet protivnika nas je terao da radimo još više i bolje i verujem da ćemo u nastavku prvenstva imati šta i da pokažemo. Ekipa OKK Beograda je izuzetno mlada, ali dugo igraju zajedno u sistemu igre koji se prelama iz godine u godinu. I oni su startovali sa dva poraza, pa je i njima ova utakmica prilika za neki uspon, ali mi prvenstveno gledamo sebe i svoje ciljeve, a prvi sledeći je da u ovoj utakmici pokažemo da možemo puno više od onoga što smo pokazali do sada. Nadam se lepoj podršci niške publike i verujem da ćemo ih obradovati pobedom – kaže trener Nišlija Milan Josić.

Niš će i u ovu utakmicu ući bez povređenog kapitena Svetozara Stamenkovića, a nastup još dvojice igrača je pod znakom pitanja. Aleksa Stevanović nije igrao u prva dva kola zbog povrede kolena, oporavlja se, ali je neizvesno da li će moći da nastupi u petak. Plejmejker Stefan Stefanović takođe nije redovno trenirao ove sedmice zbog povrede butnog mišića. Sigurno je da bi njihov izostanak umnogome oslabio šanse niškog tima, ali, bez obzira na sve okolnosti, u Nišu veruju u sebe i pozivaju publiku da zajedno iznesu iskušenja koja dolaze u petak.

– Čitave sedmice se spremamo za OKK Beograd. Ni oni, baš kao ni mi, nisu osetili slast pobede u prva dva kola, nekom će se ovog puta posrećiti, a ja se nadam da ćemo to biti mi. OKK Beograd je vrlo mlada ekipa, koja puno igra u tranziciji, igra im je zasnovana na velikom broju poseda, a mi smo tu da se ponovo dokažemo našoj publici. Nismo uspeli da pobedimo u prvom kolu pred Nišlijama, nadam se da će sada biti drugačije. Pozivam publiku da dođe u velikom broju, očekujem dobru igru i pobedu – kaže krilni košarkaš Niša Ranko Kumović.

Utakmica se igra u petak, od 18 sati, u hali "Dušan Radović“.