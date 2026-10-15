Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Partizana u Istanbulu

PARTIZAN doživeo novi poraz u Evroligi i promenilo se stanje na tabeli.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Crno-beli su izgubili od Fenerbahčea u Istanbulu (74:65). Ovo im je bio treći neuspeh i sad je tim iz Humske nakon nekompletnog 6. kola na 10. mestu sa učinkom 3-3.

Izabranici Đoana Penjaroje su upisali treći vezani poraz i ovaj niz će pokušati da prekinu narednog četvrtka protiv Crvene zvezde.

Podsetimo, Partizan je sezonu otvorio pobedama nad Armanijem, Parizom i Bajernom, a onda su usledili porazi od Real Madrida, Panatinakosa i Fenerbahčea.

Vredi pomenuti da se pored izgubljene utakmice pojavio još jedan problem - povredio se centar Tonje Džekiri.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

