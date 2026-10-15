Petrušev bolji od Gudurića, Valensija promašila produžetak, Real silovit..
Zanimljivi rezultati u 6. kolu Evrolige.
Košarkaši Partizana otvorili su ovu rundu porazom od Fenerbahčea u gostima rezultatom 74:65, a u nastavku večeri su odigrane još tri utakmice.
Ponovo je Armani poražen kod kuće, ovog puta od Dubaija sa 101:97, pa nije isključeno da čelnici kluba iz Milana ipak donesu odluku o smeni trenera Đuzepea Poetu, kao što se prethodnih dana spekulisalo. Italijanski tim je zakucan za samo dno tabele sa učinkom 1-5, dok je ekipa iz Emirata sada peta sa skorom 4-2.
Jako loš meč odigrao je srpski reprezentativac Marko Gudurić u dresu popularnih "manekena", pošto je dao samo tri poena za 15 minuta provedenih na parketu. S druge strane, bolji je bio Filip Petrušev sa sedam koševa i tri skoka za nešto više od 18 minuta. Najefikasniji u taboru Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 29 poena, dok je Mfiondu Kabengele dao 18.
Prava drama viđena je u Španiji, gde je Valensija doživela novi neuspeh. Očigledno da "slepi miševi" nisu uspeli da se oporave od šokantnog preokreta Olimpijakosa, kada su početkom sedmice ispustili čak 28 poena prednosti.
Ovog puta je Makabi iz Tel Aviva odneo vredan trijumf (91:88), drugi ove sezone, i to na krilima Džimija Klarka, Romana Sorkina i Ošeja Briseta. Domaćin je pritom promašio dva šuta za produžetak, prvo Kameron Tejlor, a potom i Armoni Bruks, pa je pokvario učinak (4-2).
Izgleda da je Real uhvatio pravi ritam, pa je posle tri startna poraza, sada vezao tri pobede. U Madridu je ubedljivo savladan Asvel sa 111:92, a najefikasniji u taboru domaćeg tima bio je Andres Feliz sa 26 poena, četiri skoka i pet asistencija, dok je teo Maledon ubacio 16, uz pet uhvaćenih lopti i čak devet asistencija.
"Kraljevići" su sada deseti na tabeli sa učinkom 3-3, dok je francuski tim 16. sa skorom 2-4.
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