"Navijač Zvezde se pita ko šta igra": Slavko Perović imao poruku za Rijeru

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Slavko Perović govorio je o timu Crvene zvezde nakon poraza od Lugana 3:2.

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On je govorio o igri u Švajcarskoj.

- Težak poraz Zvezde, kao što bi bila i jako dobra pobeda, shodno trenutku i svim situacijama u Zvezdi vezi sa nekim igračima i njihovim odnosom sa Rijerom. Nevezano za poraz, oseća se pomak u igri i vidimo mehanizme koje Rijera hoće, posebno ofanzivne. Plašio sam se od početka meča da će zbog izbora igrača Zvezda da bude jalova, i to mislim. Iako je Zvezda bila statistički bolja, sa više udaraca na gol, potpunom kontrolom poseda, što je Rijerin DNK-a iz Celja... Definitivno je da najveći problem Zvezde vidim trenutno u poslednjoj trećini terena. Sve to izgleda lepo do poslednje trećine, ali onda nema teške artiljerije, dva krila koja će praviti razliku i materijalizovati te situacije, viškove i izvući suštinu.

Smatra da igračima nije baš najjasnija podela uloga na terenu.

- Ako izuzmemo struku, jasno mi je da realan navijač Zvezde i ljubitelj fudbala kad gleda Rijerinu Zvezdu postavi pitanje - šta ovde ko igra i šta mi trenutno igramo? Trenutno je definitivno da je Zvezda 'nedovršena'. Gaštarov štoper, Krunić se spušta na štopera, odakle sad Ristić visoko na levom krilu...

Ipak, ističe da veruje u Španca.

- To mi je potpuno jasno, ali verujem u Rijeru i verujem da sam trenutno u manjini, ali iz nekog razloga mislim da je potrebno da možda bolje shvati šta Zvezda znači srpskom fudbalu, koliki je pritisak i kakva su očekivanja celokupne javnosti kad je Zvezdina igra u pitanju. Da nema grejs perioda od godinu dana da se neko spremi za Ligu šampiona, ali verujem da ako promeni neke stvari i ako ga podrže neki ljudi i ako se poklope okolnosti, da može da napravi modernu Zvezdu kakvu nismo gledali dugi niz godina.