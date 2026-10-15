Fudbal

"Navijač Zvezde se pita ko šta igra": Slavko Perović imao poruku za Rijeru

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2026. u 23:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Slavko Perović govorio je o timu Crvene zvezde nakon poraza od Lugana 3:2.

Навијач Звезде се пита ко шта игра: Славко Перовић имао поруку за Ријеру

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

On je govorio o igri u Švajcarskoj. 

- Težak poraz Zvezde, kao što bi bila i jako dobra pobeda, shodno trenutku i svim situacijama u Zvezdi vezi sa nekim igračima i njihovim odnosom sa Rijerom. Nevezano za poraz, oseća se pomak u igri i vidimo mehanizme koje Rijera hoće, posebno ofanzivne. Plašio sam se od početka meča da će zbog izbora igrača Zvezda da bude jalova, i to mislim. Iako je Zvezda bila statistički bolja, sa više udaraca na gol, potpunom kontrolom poseda, što je Rijerin DNK-a iz Celja... Definitivno je da najveći problem Zvezde vidim trenutno u poslednjoj trećini terena. Sve to izgleda lepo do poslednje trećine, ali onda nema teške artiljerije, dva krila koja će praviti razliku i materijalizovati te situacije, viškove i izvući suštinu.

Smatra da igračima nije baš najjasnija podela uloga na terenu. 

- Ako izuzmemo struku, jasno mi je da realan navijač Zvezde i ljubitelj fudbala kad gleda Rijerinu Zvezdu postavi pitanje - šta ovde ko igra i šta mi trenutno igramo? Trenutno je definitivno da je Zvezda 'nedovršena'. Gaštarov štoper, Krunić se spušta na štopera, odakle sad Ristić visoko na levom krilu...

Ipak, ističe da veruje u Španca. 

- To mi je potpuno jasno, ali verujem u Rijeru i verujem da sam trenutno u manjini, ali iz nekog razloga mislim da je potrebno da možda bolje shvati šta Zvezda znači srpskom fudbalu, koliki je pritisak i kakva su očekivanja celokupne javnosti kad je Zvezdina igra u pitanju. Da nema grejs perioda od godinu dana da se neko spremi za Ligu šampiona, ali verujem da ako promeni neke stvari i ako ga podrže neki ljudi i ako se poklope okolnosti, da može da napravi modernu Zvezdu kakvu nismo gledali dugi niz godina. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju