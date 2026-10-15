Radmanović o Lejkersima i Brajantu: Više puta sam rekao - Bio je mnogo težak čovek, ali...

Zanimljiva priča nekadašnjeg NBA asa

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Nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac i dugogodišnji NBA as, Vladimir Radmanović, prisetio se perioda provedenog u Los Anđeles Lejkersima, saradnje sa legendarnim Kobijem Brajantom i čuvenog sistema Fila Džeksona.

Govoreći o svom dolasku u redove „jezeraša“ 2006. godine, Radmanović je slikovito opisao koliki je to bio korak u njegovoj karijeri.

- Da li bi za moju karijeru bilo bolje da sam otišao u neku ekipu koja nije imala Kobija Brajanta?“ Verovatno bi, ali s druge strane verovatno ne bih doživeo to što sam doživeo za te tri godine u Lejkersima. Igrati za tu organizaciju je možda najveća stvar koja se meni desila u karijeri. Posle odlaska iz Sijetla i tih pola sezone provedenih u Klipersima, odlazak u Lejkerse je bio — ne znam kako da vam objasnim to, onako plastično — recimo kao Zdravlje Leskovac i onda dođete u Partizan ili Zvezdu — istakao je popularni Radman uz osmehe iz publike.

Kako kaže, takvu razliku u veličini kluba nije mogao ni da zamisli:

- Ja prosto nisam znao, kao neko ko je igrao u Sijetlu, da je tolika razlika u organizacijama klubova, ambicijama, željama, navijačima i svemu onom što prati Los Anđeles Lejkerse.

Poseban utisak na njega ostavio je pokojni Kobi Brajant, čiji je mentalitet bio jedinstven i često iscrpljujući za saigrače.

- Sam Kobi Brajant, ja sam to svima rekao više puta, bio je mnogo težak čovek. Prema svima. To je konstantno bilo... Nije to čak ni testiranje, nego forsiranje tebe kao individue da daš sve od sebe, s obzirom na to da je on imao ambiciju da osvoji sve što može da se osvoji. U nekom trenutku ne shvataš kao mlad igrač šta je to što on od tebe želi, ali tek kad se izađe iz cele te priče i onako sa strane kad se posmatra, onda čovek može malo objektivnije da da sud o svemu tome. Stvarno neverovatno. Nažalost, nije među nama više, ali to je čovek koji je ostavio neverovatan trag u košarci.

Radmanović se osvrnuo i na čuveni napad "trougao" pod vođstvom „Zen mastera“ Fila Džeksona, otkrivši kako je taj sistem funkcionisao u praksi.

- Trougao je specifičan napad. S jedne strane limitira te u smislu šta možeš da radiš, što meni nije mnogo smetalo s obzirom na to da ja nisam bio kreator igre ni u jednoj ekipi, ali s druge strane ti daje to da u svakom trenutku znaš gde se ko nalazi na terenu. To postaje kao jedan poluautomatizam. To je kao jedna mašina koja je sinhronizovana i sve se dešava sa razlogom. Ništa nije nasumično - zaključio je Radmanović.