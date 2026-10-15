Fudbal

Ovako je Anto Grgić šokirao Crvenu zvezdu! (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 20:40

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CRVENOJ zvezdi se ponovio Plzen.

Овако је Анто Гргић шокирао Црвену звезду! (ВИДЕО)

FOTO: Andrea Branca / imago sportfotodienst / Profimedia

Imao je šampion Srbije sve u svojim rukama do 84. minuta u Luganu. Vodio je sa 1:2, a onda je dozvolio rivalu da napravi preokret.

Najpre je Derek Monkada pogodio za izjednačenje, da bi u 89. minutu sa bele tačke precizan bio Anto Grgić.

Prekršaj u kaznenom prostoru crveno-belih napravio je Mahmudu Bađo i time omogućio rivalu da napravi preokret i dođe do trijumfa.

Crvena zvezda je takmičenje u Ligi konferencija počela porazom, a narednog četvrtka od 18.45 dočekuje Kopenhagen.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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