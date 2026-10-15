Politika

U ISTOČNOM SARAJEVU VELIKI ZBOR STUDENATA: Drina je kičma a ne granica Srpskog naroda

В. Н.

15. 10. 2026. u 20:53

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U ISTOČNOM Sarajevu u toku je veliki zbor studenata koji organizuje Unija studenata Republike Srpske i Studenstki paralement Univerziteta u tom gradu.

У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ВЕЛИКИ ЗБОР СТУДЕНАТА: Дрина је кичма а не граница Српског народа

Foto: printskrin RTRS

Podsećamo, na zajedničkoj sjednici dva studentska tijela pre četiri dana poručeno je da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da srpski generali nisu zločinci, što je odgovor na poruke koje su se ranije pojavile na skupu Studenstke liste u Novom Pazaru.

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