Fudbal

OVAKO JE KAŽNJENA ZVEZDA: Pogledajte kako je Lugano stigao do izjednačenja i šta je prethodno promašio Dijeng (VIDEO)

Olja Mrkić

15. 10. 2026. u 20:43 >> 20:51

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Drugi put na ovom meču potvrdilo se pravilo da posle neiskorišćene kolosalne šanse sledi kazna.

ОВАКО ЈЕ КАЖЊЕНА ЗВЕЗДА: Погледајте како је Лугано стигао до изједначења и шта је претходно промашио Дијенг (ВИДЕО)

Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Luganu na startu Lige konferencija, a posle 85 minuta rezultat je poravnat - 2:2.

Janis Čiminjani ubacio je loptu u kazneni prostor, a Derek Monkada iz Lugana zahvatio centaršut i visokim volejom šalje loptu u mrežu za 2:2. Slabo su reagovali prvo Gaštarov, a zatim i Gudelj.

Samo nekoliko minuta pre toga moglo je da bude 3:1 za Zvezdu ali veliku šansu nije iskoristio Dijeng koji je na asistenciju Čama šutirao levom nogom preko prečke iz veoma izgledne pozicije.

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