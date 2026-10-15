OVAKO JE KAŽNJENA ZVEZDA: Pogledajte kako je Lugano stigao do izjednačenja i šta je prethodno promašio Dijeng (VIDEO)
Drugi put na ovom meču potvrdilo se pravilo da posle neiskorišćene kolosalne šanse sledi kazna.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Luganu na startu Lige konferencija, a posle 85 minuta rezultat je poravnat - 2:2.
Janis Čiminjani ubacio je loptu u kazneni prostor, a Derek Monkada iz Lugana zahvatio centaršut i visokim volejom šalje loptu u mrežu za 2:2. Slabo su reagovali prvo Gaštarov, a zatim i Gudelj.
Samo nekoliko minuta pre toga moglo je da bude 3:1 za Zvezdu ali veliku šansu nije iskoristio Dijeng koji je na asistenciju Čama šutirao levom nogom preko prečke iz veoma izgledne pozicije.
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