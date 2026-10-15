Politika

RAGUŠ DIREKTNO U LICE N1: Tri godine ste lagali za Jovanjicu

Novosti online

15. 10. 2026. u 20:48

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MARINA Raguš nije ostala samo na odgovoru o pomilovanjima, već je tokom debate na N1 otvorila i pitanje izveštavanja te televizije o Jovanjici.

РАГУШ ДИРЕКТНО У ЛИЦЕ Н1: Три године сте лагали за Јовањицу

Foto: Printskrin N1

Na pitanje da li javnost ima pravo da zna imena svih pomilovanih, Raguš je odgovorila da ima, ali je odmah uzvratila pitanjem voditelju. 

— Naravno da javnost ima pravo da zna, kao što i mi imamo pravo da znamo mnoge stvari. Ja imam pravo da znam zašto je vaša televizija tri godine lagala za Jovanjicu i dovodila u vezu Andreja i Aleksandra Vučića sa Jovanjicom — rekla je Raguš.

Ona je dodala da je, prema njenim rečima, upravo novinarka N1 Jelena Zorić kasnije demontovala takve tvrdnje.

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