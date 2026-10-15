RAGUŠ DIREKTNO U LICE N1: Tri godine ste lagali za Jovanjicu

MARINA Raguš nije ostala samo na odgovoru o pomilovanjima, već je tokom debate na N1 otvorila i pitanje izveštavanja te televizije o Jovanjici.

Foto: Printskrin N1

Na pitanje da li javnost ima pravo da zna imena svih pomilovanih, Raguš je odgovorila da ima, ali je odmah uzvratila pitanjem voditelju.

— Naravno da javnost ima pravo da zna, kao što i mi imamo pravo da znamo mnoge stvari. Ja imam pravo da znam zašto je vaša televizija tri godine lagala za Jovanjicu i dovodila u vezu Andreja i Aleksandra Vučića sa Jovanjicom — rekla je Raguš.

Ona je dodala da je, prema njenim rečima, upravo novinarka N1 Jelena Zorić kasnije demontovala takve tvrdnje.