Fudbal

HAOS U SPLITU: Torcida prekinula meč Hajduka i Ajaksa, igrači poslati u svlačionicu!

У. Ћ.

15. 10. 2026. u 20:42

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Novi u nizu skandala hrvatskog kluba i njihovih navijača.

ХАОС У СПЛИТУ: Торцида прекинула меч Хајдука и Ајакса, играчи послати у свлачионицу!

Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Povratak Hajduka u grupnu, odnosno ligašku fazu evropskog takmičenja posle 16 godina obeležili su novi skandali na Poljudu.

Navijači splitskog kluba izazvali su prekid utakmice sa Ajaksom u 78. minutu zbog bakljade, gustog dima i topovskih udara, a sa razglasa je upućeno upozorenje da bi novi incident sa pirotehnikom mogao da dovede do konačnog prekida susreta.

Utakmica prvog kola Lige konferencija prekinuta je kada se zbog dima sa tribina gotovo ništa nije videlo na terenu.

Prema protokolu UEFA, fudbaleri su nakon incidenta morali da se povuku u svlačionice, dok Torcida nije prestajala da baca topovske udare. Prekid je trajao 12 minuta, nakon čega je meč nastavljen.

Ipak, upozorenja sa razglasa pokazala su da bi svaki novi incident mogao da ima ozbiljnije posledice po utakmicu i splitski klub. U jednom od obraćanja navijačima objavljeno je da Hajduku preti prekid susreta, dok je nakon toga usledilo i dodatno, još oštrije upozorenje službenog spikera.

„Još jedno bezbednosno upozorenje, u slučaju bilo kakvog pirotehničkog sredstva, utakmica neće biti nastavljena“, poručeno je sa razglasa.

Incident na Poljudu samo je nastavak ružnih scena koje su obeležile uvertiru u duel sa slavnim holandskim klubom.

Dan pre utakmice došlo je do fizičkog sukoba u kojem su, prema navodima iz dostavljenog izveštaja, napadnuti navijači Ajaksa koji su doputovali iz Amsterdama. Tokom dana na ulicama Splita zabeleženi su i skandalozni povici dela navijača Hajduka, uključujući „Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“.

Tako je evropski povratak Hajduka, koji je posle 16 godina ponovo zaigrao u glavnoj fazi kontinentalnog takmičenja, umesto u znaku fudbala i velikog sportskog događaja, obeležen nasiljem, ekstremističkim porukama i pirotehničkim incidentima.

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