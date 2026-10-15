Albert Rijera "poludeo" posle gola Crvene zvezde (VIDEO)
ŠPANAC pokazao koliko mu svaki gol znači!
Albert Rijera je baš žustro proslavio pogodak koji je postigao Rade Krunić i kojim je Zvezda povela u Luganu.
Vezista crveno-belih i kapiten na ovoj utakmici je raspalio po lopti iz daljine i savladao je Davida von Balmosa.
Trener šampiona Srbije je od radosti napucao loptu koja je stajala izvan igrališta i tako pokazao koliko mu je stalo da napravi dobar rezultat.
Podsetimo, prvi gol za Crvenu zvezdu na ovom meču postigao je Timi Maks Elšnik u 32. minutu.
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