Fudbal

Albert Rijera "poludeo" posle gola Crvene zvezde (VIDEO)

Ч. В.

15. 10. 2026. u 20:33

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ŠPANAC pokazao koliko mu svaki gol znači!

Алберт Ријера полудео после гола Црвене звезде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@aleks89ilic

Albert Rijera je baš žustro proslavio pogodak koji je postigao Rade Krunić i kojim je Zvezda povela u Luganu.

Vezista crveno-belih i kapiten na ovoj utakmici je raspalio po lopti iz daljine i savladao je Davida von Balmosa.

Trener šampiona Srbije je od radosti napucao loptu koja je stajala izvan igrališta i tako pokazao koliko mu je stalo da napravi dobar rezultat.

Podsetimo, prvi gol za Crvenu zvezdu na ovom meču postigao je Timi Maks Elšnik u 32. minutu.

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