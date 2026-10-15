Albert Rijera "poludeo" posle gola Crvene zvezde (VIDEO)

ŠPANAC pokazao koliko mu svaki gol znači!

Foto: Printskrin/X/@aleks89ilic

Albert Rijera je baš žustro proslavio pogodak koji je postigao Rade Krunić i kojim je Zvezda povela u Luganu.

Vezista crveno-belih i kapiten na ovoj utakmici je raspalio po lopti iz daljine i savladao je Davida von Balmosa.

Trener šampiona Srbije je od radosti napucao loptu koja je stajala izvan igrališta i tako pokazao koliko mu je stalo da napravi dobar rezultat.

Nije mogao Rijera da ne šutne ovu loptu https://t.co/n6N83tPAT1 — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) October 15, 2026

Podsetimo, prvi gol za Crvenu zvezdu na ovom meču postigao je Timi Maks Elšnik u 32. minutu.

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