TAKO TO RADE STUDENTI: Više hiljada mladih iz Srpske odgovorilo na provokaciju "Studentske" liste
U Istočnom Novom Sarajevu večeras se održava veliki zbor studenata, kojem, prema procenama organizatora, prisustvuje više hiljada studenata iz Republike Srpske.
Osim studenata, zboru prisustvuju i predstavnici akademske zajednice.
Okupljeni studenti istakli su transparente s porukama „Kosovo je Srbija“ i „Drina je kičma, nije granica“, "Nek je tvojoj majci hvala".
Odluku o organizovanju zbora donijeli su predstavnici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nakon što su na skupu Studentske liste u Novom Pazaru istaknuti transparenti na kojima je Republika Srpska označena kao „genocidna“, a srpski generali kao zločinci.
Zaključci usvojeni na večerašnjem zboru biće dostavljeni medijima sutra, putem saopštenja.
Preporučujemo
Dodik: Republika Srpska bila bi prva meta blokadera!
15. 10. 2026. u 21:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)