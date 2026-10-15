Politika

TAKO TO RADE STUDENTI: Više hiljada mladih iz Srpske odgovorilo na provokaciju "Studentske" liste

В.Н.

15. 10. 2026. u 19:43

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U Istočnom Novom Sarajevu večeras se održava veliki zbor studenata, kojem, prema procenama organizatora, prisustvuje više hiljada studenata iz Republike Srpske.

ТАКО ТО РАДЕ СТУДЕНТИ: Више хиљада младих из Српске одговорило на провокацију Студентске листе

printskrin/bn/jutjub

Osim studenata, zboru prisustvuju i predstavnici akademske zajednice.

Okupljeni studenti istakli su transparente s porukama „Kosovo je Srbija“ i „Drina je kičma, nije granica“, "Nek je tvojoj majci hvala".

Odluku o organizovanju zbora donijeli su predstavnici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nakon što su na skupu Studentske liste u Novom Pazaru istaknuti transparenti na kojima je Republika Srpska označena kao „genocidna“, a srpski generali kao zločinci.

Zaključci usvojeni na večerašnjem zboru biće dostavljeni medijima sutra, putem saopštenja.

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