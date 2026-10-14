Vašington slavio u Evroligi - prvi put od večitog derbija: Odličan nastup Kema Pejna
Posle 11 uzastopnih poraza Amerikanca u mečevima Evrolige, konačno je ostvario pobedu. Prvu od 12. decembra 2025. godine i pobede nad Crvenom zvezdom.
Košarkaši Bajerna savladali su na gostovanju ekipu Efesa u utakmici petog kola Evrolige - 93:101.
U krizi je turski klub na početku nove sezone u eliti. Iako su sklopili veoma opasan tim, barem na papiru, novu takmičarsku godinu započeli su sa jednim trijumfom i četiri poraza.
Pali su u Blagurani, pa u Beogradskoj areni protiv Crvene zvezde, a pre nego što su ih Bavarci savladali, bolji od ekipe Pabla Lasa bio je i Olimpijakos u Pirerju. Jedinu pobedu ostvarili su protiv Reala u drugom kolu.
Na drugoj strani, Bajern je vezao tri poraza, ali je večeras odigrao sjajan meč i zasliženo došao do druge pobede u Evroligi.
Do trijumfa ih je vodio nekadašnji as Partizana Dvejn Vašington sa 21. postignutim poenom, uz šut 5/6 za dva i 3/6 za tri. Iako u prethodnim mečevima i nije bio previše koristan za tim, kao u utakmici sa Partizanom, večeras je bio znatno prizemniji i donosio racionalnije odluke u važnim trenucima meča.
Uz to, ove srede je Dvejn Vašington upisao prvu pobedu u Evroligi još od 12. decembra 2025. godine. Tada je kao igrač "prnog valjka" savladao Crvenu zvezdu. Od tog trenutka je odigrao ukupno 11 evroligaških mečeva - i svih 11 izgubio. Što u dresu Partizana, što u dresu Bajerna. Na primer, Bavarci jesu dobili Hapoel u drugom kolu, ali Dvejn na tom meču nije igrao. Pobeđivao je i Partizan, baš u periodu kada je Amerikanac bio povređen.
Odličan je bio i Andreas Obst u pobedničkom timu sa 20 poena, dok je ostatak ekipe bio na jednocifrenom učinku. Vladimir Lučić je sa 15 minuta na parketu ubacio šest poena, uhvatio dva skoka i podelio jednu asistenciju.
Isto koliko i Vašington ubacio je na drugoj strani Dario Šarić. Povratnik u Evroligu i takođe bivši plej Partizana Kameron Pejn je meč završio sa 18 poena, dok je još jedan nekadašnji igrač crno-belih Bruno Fernando imao učinak od 10 poena i 12 skokova.
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