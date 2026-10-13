CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Hrvatska pre Srbije deo nove košarkaške elite?

Košarkaški potres kakav Evropa ne pamti!

Ronald Gorsic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok večiti rivali iz Beograda pune Arene i prave spektakl o kojem priča cela planeta, iz komšiluka stiže šokantna teorija koja je zapalila region – tvrde da je Zagreb već precrtao Beograd na mapi NBA lige!

Evropska košarka nalazi se na pragu istorijske revolucije teške milijarde dolara. Ulazak najmoćnije košarkaške lige sveta, NBA, na Stari kontinent više nije naučna fantastika, već realnost koja sprema radikalne promene.

Međutim, ono što je pokrenulo lavinu komentara jeste smela i neočekivana procena poznatog hrvatskog novinara Tvrtka Puljića, koji tvrdi da je Zagreb u znatno boljoj poziciji od Beograda kada je u pitanju učešće u ovom elitnom američkom projektu!

Svet je u neverici jer se postavlja logično pitanje – na osnovu kojih kriterijuma Zagreb može da odnese pobedu u ovoj trci? Dok Crvena zvezda i Partizan godinama drže lekcije iz navijanja, obaraju rekorde Evrolige po poseti i predstavljaju epicentar evropske košarkaške strasti, zagrebačka Cibona je do skora prolazila kroz nezapamćenu agoniju.

Dugovi, blokirani računi, pretnje stečajem i katastrofalni rezultati na dnu ABA lige obeležili su prethodne sezone nekadašnjeg šampiona Evrope. Ipak, Amerikanci očigledno ne gledaju samo pune dvorane i trenutni sportski rezultat.

Suština ovog šokantnog obrta leži u poslovnoj strategiji. Moćna NBA mašinerija se navodno ne vodi isključivo sportskim uspesima, već ekonomskim parametrima, stabilnošću tržišta i dugoročnim kapitalom. Zagreb je tokom 2026. godine uspešno završio privatizaciju, dobio novog većinskog vlasnika i obezbedio svež kapital, što ga u očima američkih investitora pozicionira kao stabilnije biznis okruženje.

Zanimljivo je da se ni Beograd ni Zagreb zvanično još ne nalaze na listi od 12 primarnih gradova koje NBA cilja (gde su London, Pariz, Madrid, Berlin, Istanbul...), ali u kuloarima se sve glasnije priča da region bivše Jugoslavije može imati samo jednog predstavnika – i da Hrvati tu vide svoju veliku šansu.

Da li će u novom košarkaškom poretku presuditi novac i poslovni modeli ili nezapamćena navijačka strast i tradicija Beograda, ostaje da vidimo. Jedno je sigurno – borba za NBA Evropu tek je počela, a region već gori!

