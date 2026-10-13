Evo gde možete gledati TV prenos meča Asvel - Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati gostuju Asvelu u utakmici 5. kola Evrolige.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Novosti.rs.
Podsetimo, Ibon Navaro našao se u ozbiljnom problemu jer je zbog povrede Ebuke Izundua ostao bez ijedne klasične petice, pa će morati da improvizuje na meču u Francuskoj.
Da stvar bude još gora po crveno-bele, pored njega, na put ne idu ni Stefan Miljenović i Vojin Medarević.
Preporučujemo
Nakon što je izbačen iz reprezentacije Srbije, debitovao u Seriji A
13. 10. 2026. u 06:12 >> 08:44
CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Hrvatska pre Srbije deo nove košarkaške elite?
13. 10. 2026. u 08:41
Denver otpustio Miškovog igrača
13. 10. 2026. u 08:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠOK U ŠANGAJU! Ispao Karlos Alkaraz
Šok za Španca.
12. 10. 2026. u 14:22
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)