Košarka

Evo gde možete gledati TV prenos meča Asvel - Crvena zvezda

М.П.

13. 10. 2026. u 08:23

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Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati gostuju Asvelu u utakmici 5. kola Evrolige.

Ево где можете гледати ТВ пренос меча Асвел - Црвена звезда

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Novosti.rs.

Podsetimo, Ibon Navaro našao se u ozbiljnom problemu jer je zbog povrede Ebuke Izundua ostao bez ijedne klasične petice, pa će morati da improvizuje na meču u Francuskoj.

Da stvar bude još gora po crveno-bele, pored njega, na put ne idu ni Stefan Miljenović i Vojin Medarević.

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