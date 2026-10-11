Politika

RADETA: Ukinuti Fakultet dramskih umetnosti

Novosti online

11. 10. 2026. u 16:50

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FAKULTET dramskih umetnosti treba ukinuti, smatra potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

РАДЕТА: Укинути Факултет драмских уметности

Foto: Printskrin TV Prva

- Ovo nije fakultet. Kad se neko upisao na Fakultet dramskih umetnosti, ako mu nisu mama ili tata glumac, pevač, akademik, slikari ili tako neko, kad? To ne postoji.  I onda imamo ove, netalentovane glumce koji onda idu po Hrvatskoj i po Bosni da glume Srbe kao najgore - kazala je Radeta za TV Informer.

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