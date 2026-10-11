Politika

"ZDRAVLJE NAŠIH LJUDI JE NAJPREČA STVAR" Vučić zagrmeo u novom spotu - Ovo je plan za zdravstvo ako postane premijer (VIDEO)

В.Н.

11. 10. 2026. u 17:22

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U novom spotu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prvi nosilac i prvi na toj listi Aleksandar Vučić otkrio je kakav je program spreman za zdravstvo ako mu narod bude dao poverenje da postane predsednik Vlade Srbije.

ЗДРАВЉЕ НАШИХ ЉУДИ ЈЕ НАЈПРЕЧА СТВАР Вучић загрмео у новом споту - Ово је план за здравство ако постане премијер (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

 - Dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, svi ćete dobiti uredne, nove ili u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja i ovaj novac ćemo sami sa uložimo. Borićemo se za život svakod deteta i svakog starijeg čoveka i videćete noge lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, jer to su desetine i stotine miliona evra za državu. Bude li potrebno, plaćaćemo još više zato što je zdravlje naših ljudi najpreča i najvažnija stvar - istakao je Vučić. 

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