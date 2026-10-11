"ZDRAVLJE NAŠIH LJUDI JE NAJPREČA STVAR" Vučić zagrmeo u novom spotu - Ovo je plan za zdravstvo ako postane premijer (VIDEO)
U novom spotu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prvi nosilac i prvi na toj listi Aleksandar Vučić otkrio je kakav je program spreman za zdravstvo ako mu narod bude dao poverenje da postane predsednik Vlade Srbije.
- Dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, svi ćete dobiti uredne, nove ili u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja i ovaj novac ćemo sami sa uložimo. Borićemo se za život svakod deteta i svakog starijeg čoveka i videćete noge lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, jer to su desetine i stotine miliona evra za državu. Bude li potrebno, plaćaćemo još više zato što je zdravlje naših ljudi najpreča i najvažnija stvar - istakao je Vučić.
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