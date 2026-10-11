ŠOK U SAD! Trampov grandiozni plan doživeo FIJASKO: "Zlatna kupola" se propala i pre nastanka - kase su PRAZNE!

AMBICIOZNI plan američkog predsednika Donalda Trampa za izgradnju nacionalnog protivraketnog sistema "Zlatna kupola" mogao bi da se suoči sa ozbiljnim problemima, pošto još nije obezbeđeno finansiranje neophodno za nastavak programa u fiskalnoj 2027. godini.

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Projekat, čiji bi razvoj, raspoređivanje i funkcionisanje tokom narednih 20 godina mogli da koštaju oko 1,2 biliona dolara, zahteva značajna nova sredstva već ove fiskalne godine.

Međutim, Pentagon je najveći deo planiranog novca za "Zlatnu kupolu" vezao za poseban paket od 350 milijardi dolara koji bi trebalo da bude usvojen kroz proceduru budžetskog usaglašavanja, dok je u osnovnom budžetu za program predviđeno svega 400 miliona dolara.

Upravo takav pristup dovodi u pitanje budućnost projekta, pošto u Kongresu za sada nema dovoljno volje za usvajanje još jednog velikog paketa potrošnje kroz tu proceduru.

Tomas Karako, direktor Projekta za protivraketnu odbranu pri Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS), upozorio je da "Zlatna kupola" sa početkom nove fiskalne godine praktično nema novca.

-Sve zavisi od izdvajanja za fiskalnu 2027. godinu i rekao sam da je to najhitnije pitanje za 'Zlatnu kupolu", rekao je Karako za "Hil".

-Sa te tačke gledišta, to je pitanje života i smrti. Bez novca nema programa, postoje samo slajdovi prezentacije u pauerpointu, dodao je.

Pitanje finansiranja više puta je pokrenuto i na saslušanju Potkomiteta Senatskog odbora za oružane snage za strateške snage 29. septembra.

Senator Angus King nazvao je "Zlatnu kupolu" jednim od najskupljih i najvećih projekata koje je vlada Sjedinjenih Američkih Država ikada preduzela, zbog čega je, prema njegovim rečima, veoma zabrinjavajuće što administracija nije obezbedila sredstva kroz uobičajeni proces budžetskih izdvajanja.

Tramp je u januaru 2025. najavio izgradnju obimnog sistema protivraketne odbrane koji bi trebalo da štiti teritoriju SAD od balističkih i hipersoničnih raketa, naprednih krstarećih raketa i drugih vazdušnih pretnji nove generacije.

Plan predviđa i upotrebu svemirskih sistema za otkrivanje, praćenje i presretanje raketa.

Kongresna kancelarija za budžet procenila je da bi "Zlatna kupola" tokom 20 godina mogla da košta oko 1,2 biliona dolara. Od toga bi oko 740 milijardi bilo potrebno za svemirski sistem upozoravanja i praćenja raketa, 270 milijardi za više slojeva kopnene odbrane i još 180 milijardi za senzore, istraživanje i razvoj i druge aktivnosti.

(rt.rs)