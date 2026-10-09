Loše vesti na Malom Kalemegdanu: Ovome se u Zvezdi nisu nadali!

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Izgledalo je da se situacija uspešno završila.
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Iako se prethodnih dana ime Janisa Sferopulosa pominjalo kao prva opcija da Grk preuzme trenersku palicu, svojevremeni strateg Crvene zvezde neće sesti na klupu Armanija, saznaje italijanska ANSA.
Pomenuti izvor navodi da je istina da klub nije očekivao rezultatski ovako težak start, kao i tri uzastopna poraza. Međutim, to ne menja činjenicu da Poeta uživa apsolutno poverenje, kao čovek koji je na klupi nasledio Etorea Mesinu i osvojio duplu krunu u Italiji.
Armani je pretrpeo velike promene u kadru na kraju sezone, odlascima Ševona Šildsa, Armonija Bruksa, Zeka Ledeja i Džoša Niba, ekipa je drastično oslabila. Kao zamene, stigli su Mozes Rajt, Darijus Tomposn, Alek Piters, Ar Džej Kol...ali se očigledno tim nije uigrao, što se vidi i po rezultatima.
Savladan je samo Virtus iz Bolonje, dok su porazi usledili na gostovanjima od Partizana, Baskonije i Makabi Tel Aviva, opet u Beogradu. Sada igraju protiv Reala, koji se pobedom nad crno-belima pomakao sa "mrtve tačke", pa je nerealno očekivati da se italijanski gigant u tom meču vadi.
Inače, ostanak Poete rastužio je i sve u Crvenoj zvezdi, koja sa Janisom Sferopulosom ima ugovor do juna 2027. i po kome mora da plaća Grka, dok ne nađe novi posao.
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