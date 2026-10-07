Bronza sija kao zlato: Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio bronzanu medalju na SP u Bakuu

Mihajlo Simin Zvezdin prvotimac i reprezentativac Srbije na Svetskom prvenstvu za u Bakuu oduševio je sve ljubitelje džudoa u našoj zemlji, osvajanjem druge bronze u karijeri, ovoga puta u seniorskoj konkurenciji.

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

U izuzetno napetom meču za treće mesto sa prošlogodišnjim osvajačem bronze sa SP u Budimpešti, Jonhavanom Lijem (Južna Koreje) Simin je neverovatnim preokretom u dramatičnom finišu kategorije do 81 kilograma dokazao da mu je mesto u samom vrhu svetske elite i poslao jasnu poruku rivalima na putu za Los Anđeles 2028.

-Do poslednje sekunde verujem u to da ću da pobedim. Generalno se ni ne stresiram u meču, pokušavam da ostavim hladne glave ceo meč, čak i ako sam gubio. Čak i ako je delovalo u više trenutaka kada nemam rešenje protiv Koreanca koji je stvarno jedan od najboljih boraca na svetu. Na kraju sam ipak odlučio da probam nešto novo i uspelo mi je. Odmah je usledilo još jedno bacanje, čime sam i pobedio. Tako da jako sam zadovoljan, presrećan sam. Marica juče i ja danas, jednostavno neverovatan je osećaj, stvarno, na svetu, da budeš treći. Mislim da je to jedna od najlepših stvari rekao je Mihajlo Simin, osvajač bronzane medalje na SP u Bakuu.

Očekivano Mihajlo Simin je ubedljivo počeo učešće na svetskoj smotri u prestonici Azerbejdžana. Zvezdin prvotimac prvo je iponom pobedio Ukrajinca Vladislava Kolobova. Žalgasa Kairola iz Kazahstana na “zlatan bod”, bacanjem za juko posle 5:48 minuta borbe dok je domaću džudoku, Omara Radžablija rešio iponom posle nešto više od tri munuta borbe čime se plasirao u polufinale.

-Simin je jednostavno oduševio sve nas ovde, borio se savršeno. Pokazao je da je danas najbolji na celom turniru, odnosno da je trenutno najbolji na svetu iako je osvojio bronzu. To bih voleo da kažem, jer sam potpuno siguran u to, i zaista se nadam da će na sledećem Svetskom prvenstvu biti prvi, pa čak i na Olimpijskim igrama. Zaista, borio se bez greške, slušao je sve šta smo se dogovarali. Jednostavno, on je fantastičan borac i pred njim je svetla budućnost rekao je Bojan Došen, trener Mihajla Simina.

Simin je ukupno imao pet mečeva i zabeležio je četiri pobede. Jedini poraz je doživeo u polufinalu od Gruzina Tato Grigalašvilija na “hansoku-make” posle 5:41 minuta borbe. Gruzin je u finalu pobedio Zelima Tkaeva iz Azerbejdžana u osvojio zlatnu medalju.

-Zaista fantastičan rezultat i neverovatna sposobnost da se posle teškog meča u polufinalu vrati i osvoji medalju. Veliki uspeh za Crvenu zvezdu i za reprezentaciju Srbije. Od Simina tek očekujemo rezultate.Bronza sija kao zlato. Čestitam Upravi kluba na čelu sa Stojanom Vujkom i Ivanom Bošnjakom kao i predsedniku Džudo saveza Srbije bez čije podrške ovi rezultati ne bi bili mogući. Svetsko prvenstvo je tek počelo, čekamo učešće Nemanje Majdova, Milice Žabić i Vidaka Maljevića kada je Zvezda u pitanju ali i drugih srpskih reprezentativaca kao što su Aleksandra Andrić, Boris Rutović -rekao je Nikola Nikolić, sportski direktor DžK Crvena zvezda.

Simin je ove godine osvojio i bronzu na Evropskom prvenstvu u Gruziji, a sada je seniorskoj evropskoj medalji dodao i svetsku.

Bronza Mihajla Simina druga je medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Bakuu. Pre njega, bronzanu medalju osvojila je Marica Perišić u kategoriji do 57 kilograma.