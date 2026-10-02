Zvezdašima stigle sjajne vesti: Turci pokazali Navaru kako sa Dubaijem!
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Dubaija rezultatom 76:66 u utakmici trećeg kola Evrolige.
Najefikasniji u timu Fenerbahčea bio je Markus Bingam sa 20 poena, dok je Vejd Boldvin dodao 14 poena.
Kod gostiju, najbolji je bio Eli Okobo sa 18 poena, dok su Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt dodali po 12.
Srpski košarkaš Filip Petrušev je za osam minuta zabeležio tri poena i jedan skok, dok je Nemanja Dangubić za 14 minuta imao učinak od dva poena i dve uhvaćene lopte.
Nema sumnje da će ovakav rezultat obradovati sve u Crvenoj zvezdi i trenera Ibona Navara, pošto ekipa s Malog Kalemegdana u narednom 4. kolu ide u Emirate.
Fenerbahče je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio sve tri pobede, dok Dubai ima skor 2-1.
Košarkaši Dubaija će u narednom, četvrtom kolu Evrolige dočekati Crvenu zvezdu, dok će Fenerbahče gostovati Panatinaikosu.
EVROLIGA, 3. KOLO
Petak
Bešiktaš - Barselona 82:95
/Vilbekin 17 - Panter 16/
Fenerbahče - Dubai 76:66
/Bingam 20 - Okobo 18/
Asvel - Valensija 92:105
Bajern - Partizan 84:86
/Vašington 20 - Džekiri 17/
Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67
/Jabusele 17 - Sorkin 13/
Baskonija - Olimpija Milano u toku
Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
Crvena zvezda - Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
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