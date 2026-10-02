Zvezdašima stigle sjajne vesti: Turci pokazali Navaru kako sa Dubaijem!

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Dubaija rezultatom 76:66 u utakmici trećeg kola Evrolige.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najefikasniji u timu Fenerbahčea bio je Markus Bingam sa 20 poena, dok je Vejd Boldvin dodao 14 poena.

Kod gostiju, najbolji je bio Eli Okobo sa 18 poena, dok su Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt dodali po 12.

Srpski košarkaš Filip Petrušev je za osam minuta zabeležio tri poena i jedan skok, dok je Nemanja Dangubić za 14 minuta imao učinak od dva poena i dve uhvaćene lopte.

Nema sumnje da će ovakav rezultat obradovati sve u Crvenoj zvezdi i trenera Ibona Navara, pošto ekipa s Malog Kalemegdana u narednom 4. kolu ide u Emirate.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Fenerbahče je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio sve tri pobede, dok Dubai ima skor 2-1.

Košarkaši Dubaija će u narednom, četvrtom kolu Evrolige dočekati Crvenu zvezdu, dok će Fenerbahče gostovati Panatinaikosu.

EVROLIGA, 3. KOLO

Petak

Bešiktaš - Barselona 82:95

/Vilbekin 17 - Panter 16/

Fenerbahče - Dubai 76:66

/Bingam 20 - Okobo 18/

Asvel - Valensija 92:105



Bajern - Partizan 84:86

/Vašington 20 - Džekiri 17/

Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67

/Jabusele 17 - Sorkin 13/

Baskonija - Olimpija Milano u toku

Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98



Crvena zvezda - Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?