Košarka

Zvezdašima stigle sjajne vesti: Turci pokazali Navaru kako sa Dubaijem!

С.С.

02. 10. 2026. u 22:10

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Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Dubaija rezultatom 76:66 u utakmici trećeg kola Evrolige.

Звездашима стигле сјајне вести: Турци показали Навару како са Дубаијем!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najefikasniji u timu Fenerbahčea bio je Markus Bingam sa 20 poena, dok je Vejd Boldvin dodao 14 poena.

Kod gostiju, najbolji je bio Eli Okobo sa 18 poena, dok su Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt dodali po 12.

Srpski košarkaš Filip Petrušev je za osam minuta zabeležio tri poena i jedan skok, dok je Nemanja Dangubić za 14 minuta imao učinak od dva poena i dve uhvaćene lopte.

Nema sumnje da će ovakav rezultat obradovati sve u Crvenoj zvezdi i trenera Ibona Navara, pošto ekipa s Malog Kalemegdana u narednom 4. kolu ide u Emirate.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Fenerbahče je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio sve tri pobede, dok Dubai ima skor 2-1.

Košarkaši Dubaija će u narednom, četvrtom kolu Evrolige dočekati Crvenu zvezdu, dok će Fenerbahče gostovati Panatinaikosu.

EVROLIGA, 3. KOLO

Petak

Bešiktaš - Barselona 82:95
/Vilbekin 17 - Panter 16/

Fenerbahče - Dubai 76:66
/Bingam 20 - Okobo 18/

Asvel - Valensija 92:105

/Mils 26 - Mirotić 22/

Bajern - Partizan 84:86
/Vašington 20 - Džekiri 17/

Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67
/Jabusele 17 - Sorkin 13/

Baskonija - Olimpija Milano u toku

Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/

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