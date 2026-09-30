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„MUSKETARI“ CILJAJU OPSTANAK: Odbojkaši Ribnice u završnoj fazi priprema za novu sezonu

Goran Ćirović

30. 09. 2026. u 22:00

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Posle sezone provedene u nižem rangu, odbojkaši kraljevačke Ribnice vratili su se elitno društvo, a u novoj takmičarskoj godini priarni cilj je očuvanje superligaškog statusa.

„МУСКЕТАРИ“ ЦИЉАЈУ ОПСТАНАК: Одбојкаши Рибнице у завршној фази припрема за нову сезону

G.Šljivić

Kraljevačke „musketare“, u prilično izmenjenom sastavu, ponovo će sa kapitenskom trakom oko ruke predvoditi iskusni Ivan Todorović (45), ujedno i sportski direktor kluba.

- Krenuli smo sa kontrolnim mečevima kako bi se što bolje uigrali i spremno dočekali start sezone. Do sada smo igrali protiv Takova i Novog Pazara, a sledi nam provera prtiv makedonske Strumice. Glavna ambicija u neizvesnoj ligi je opstanak i promocija mladih igrača – poručuje kapiten Todorović.

G.Šljivić

Ivan Todorović

Tokom letnje pauze u Ribnicu su pristigli tehničar Nikola Ilić koji je prošle sezone nastupao za Novi Pazar, korektor Đorđe Kovač iz Crvene zvezde, primači servisa Miloš Milić iz Smedereva i Ognjen Vidović iz kragujevačkog Radničkog i srednji blokeri Dimitrije Vujović iz čačanskog Lotusa i Iranac Madžid Hešmatianfar.

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