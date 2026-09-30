„MUSKETARI“ CILJAJU OPSTANAK: Odbojkaši Ribnice u završnoj fazi priprema za novu sezonu
Posle sezone provedene u nižem rangu, odbojkaši kraljevačke Ribnice vratili su se elitno društvo, a u novoj takmičarskoj godini priarni cilj je očuvanje superligaškog statusa.
Kraljevačke „musketare“, u prilično izmenjenom sastavu, ponovo će sa kapitenskom trakom oko ruke predvoditi iskusni Ivan Todorović (45), ujedno i sportski direktor kluba.
- Krenuli smo sa kontrolnim mečevima kako bi se što bolje uigrali i spremno dočekali start sezone. Do sada smo igrali protiv Takova i Novog Pazara, a sledi nam provera prtiv makedonske Strumice. Glavna ambicija u neizvesnoj ligi je opstanak i promocija mladih igrača – poručuje kapiten Todorović.
Tokom letnje pauze u Ribnicu su pristigli tehničar Nikola Ilić koji je prošle sezone nastupao za Novi Pazar, korektor Đorđe Kovač iz Crvene zvezde, primači servisa Miloš Milić iz Smedereva i Ognjen Vidović iz kragujevačkog Radničkog i srednji blokeri Dimitrije Vujović iz čačanskog Lotusa i Iranac Madžid Hešmatianfar.
Preporučujemo
Ognjen Jaramaz srušio bivšeg prvaka Evrope! (VIDEO)
30. 09. 2026. u 21:15
Zvezda napravila ogroman podvig o kojem će se pričati!
30. 09. 2026. u 20:33 >> 20:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)