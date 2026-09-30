„MUSKETARI“ CILJAJU OPSTANAK: Odbojkaši Ribnice u završnoj fazi priprema za novu sezonu

Posle sezone provedene u nižem rangu, odbojkaši kraljevačke Ribnice vratili su se elitno društvo, a u novoj takmičarskoj godini priarni cilj je očuvanje superligaškog statusa.

G.Šljivić

Kraljevačke „musketare“, u prilično izmenjenom sastavu, ponovo će sa kapitenskom trakom oko ruke predvoditi iskusni Ivan Todorović (45), ujedno i sportski direktor kluba.

- Krenuli smo sa kontrolnim mečevima kako bi se što bolje uigrali i spremno dočekali start sezone. Do sada smo igrali protiv Takova i Novog Pazara, a sledi nam provera prtiv makedonske Strumice. Glavna ambicija u neizvesnoj ligi je opstanak i promocija mladih igrača – poručuje kapiten Todorović.

G.Šljivić Ivan Todorović

Tokom letnje pauze u Ribnicu su pristigli tehničar Nikola Ilić koji je prošle sezone nastupao za Novi Pazar, korektor Đorđe Kovač iz Crvene zvezde, primači servisa Miloš Milić iz Smedereva i Ognjen Vidović iz kragujevačkog Radničkog i srednji blokeri Dimitrije Vujović iz čačanskog Lotusa i Iranac Madžid Hešmatianfar.