Košarka

Puče bomba u Koloradu! Denver dovodi plejmejkera koji je oborio NBA rekord

М.П.

29. 09. 2026. u 10:00

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TRESE se Kolorado!

Пуче бомба у Колораду! Денвер доводи плејмејкера који је оборио НБА рекорд

AL BELLO / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su glavni favoriti za dovođenje Rajana Nembharda, prenosi pouzdani NBA insajder Mark Stajn.

Mladi plejmejker je upravo otpušten iz Šarlot Hornetsa i postaće slobodan agent ukoliko niko ne preuzme njegov ugovor sa vejver liste. 

Nembhard je prošle sezone kao košarkaš Dalas Maveriksa skrenuo pažnju na sebe kada je na utakmici protiv Čikago Bulsa upisao čak 23 asistencije (uz 15 poena i 9 skokova).

Ovim učinkom je postavio rekord za najveći broj asistencija u jednoj utakmici za nekog rukija koji nije izabran na draftu, čime je ujedno oborio i rekord franšize Dalasa koji je držao njegov tadašnji trener Džejson Kid. 

Kako bi realizovao ovaj transfer i potpisao dvosmerni ugovor sa Nembhardom, Denver mora da oslobodi jedno mesto u timu. Kao glavni kandidat za otkaz pominje se Kejsi Džej Simpson, čime bi se otvorio prostor za dolazak novog plejmejkera. 

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