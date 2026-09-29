Bivši reprezentativac zagrmeo o Vlahoviću i otkazima: Ja sam se teško povredio u Meksiku, a ovi danas...
Nekadašnji golgeter Crvene zvezde i reprezentacije bez dlake na jeziku o problemu koji godinama razjeda srpski fudbal
Nacija ponovo bije glavu – šta se dešava sa reprezentacijom Srbije? Dok javnost analizira bleda izdanja i mečeve protiv Grčke i Holandije, bivši reprezentativac i dvostruki najbolji strelac domaće lige, Dragan Mrđa, dao je svoje viđenje situacije.
On je bez ustezanja otvorio temu koja najviše boli navijače – odnos zvezda prema državnom grbu i čuvene izostanke pod velom „povreda“.
Na pitanje o odsustvu prvog napadača Dušana Vlahovića i opravdanjima kroz medicinsku dokumentaciju, Mrđa je za podkast "2x45" jasno poručio:
- Neću da ulazim u detalje, ali taj neki odnos prema reprezentaciji mora da bude drugačiji. Uvek se desi da je neko nezadovoljan – sad je Vlahović, pre je bio neko drugi. To mora da se promeni i moramo drugačije da se odnosimo prema reprezentaciji.
Posebno je bio upečatljiv osvrt na letnje turneje, poput one junske gde su mnogi asovi odlučili da „odmore“:
- Meni je bila čast i privilegija kad god stigne poziv. Kao klinac sam sanjao samo dve stvari: da igram za Crvenu zvezdu i za reprezentaciju. Ja sam se svojevremeno teško povredio igrajući za Srbiju protiv Meksika, a danas imamo situaciju da u junu maltene niko od zvezda nije hteo da ide na turneju u Meksiko! To je loše i to mora da se preseče.
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