Slaven Bilić hitno prekinuo konferenciju pred Španiju i javno se izvinio celoj Hrvatskoj

Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči predstojećeg derbija protiv Španije počela je na potpuno nesvakidašnji način, pošto je selektor Slaven Bilić odmah na startu prekinuo uobičajeni protokol kako bi ugasio požar koji danima bukti u tamošnjoj javnosti.

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Naime, Bilić se našao na žestokom udaru javnosti i medija jer na nedavnom meču u Pragu protiv Češke, tokom intoniranja nacionalne himne, nije stavio ruku na srce.

U taboru komšija odmah su krenule razne teorije zavere i nagađanja o njegovom odnosu prema državnim simbolima, pa je iskusni stručnjak rešio da samoinicijativno otvori ovu temu i uputi javno izvinjenje narodu.

Hrvatski selektor nije tražio izgovore, već je preuzeo potpunu odgovornost za nesmotren potez, tvrdeći da je u pitanju bila čista dekoncentracija. Bilić je pojasnio da razlog propusta nije manjak poštovanja i dodao da je čitavu situaciju pogrešno tumačiti, navodeći da je ruku na srce stavio više od stotinu puta ranije.

- Dobar dan svima. Želeo bih prvo da se vratim na situaciju iz Praga kada sam propustio da stavim ruku na srce tokom himne. Potpuno razumem komentare javnosti jer sam selektor, ali mi je ujedno žao što sam čuo neke zaključke koji nemaju ama baš nikakve veze sa istinom! Mislim da sam više od 100 puta stavio ruku na srce i kao igrač i kao selektor – uvek ponosno - rekao je Slaven Bilić.

On je istakao da je u spornom trenutku bio potpuno fokusiran na taktičku analizu igrača na terenu i da je jednostavno zaboravio, uputivši javno izvinjenje uz obećanje da se to neće ponoviti.

- Nema tu nikakve promene u mom stavu. Ja to volim i poštujem, negovao sam to ranije i negujem i sada sa velikim ponosom. Jednostavno sam zaboravio! Bio sam maksimalno fokusiran na igrače, imao sam neki svoj interni duh u tom trenutku, gledao ih sve redom i analizirao. To je cela istina... Evo, ovo je moje javno izvinjenje. Neće se više ponoviti - kaže Slaven Bilić.