Košarka

Luka Vildoza zadovoljan debijem pred “grobarima” u Areni (VIDEO)

Olja Mrkić

25. 09. 2026. u 23:22 >> 23:38

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Luka Vildoza bio je zadovoljan posle pobede Partizana

Лука Вилдоза задовољан дебијем пред “гробарима” у Арени (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su savladali Armani u prvom kolu Evrolige, a argentinski košarkaš se dobro snašao sa sedam poena. 

Priznao je ipak da je imao i malu tremu.

- Bio sam malo nervozan jer sam prvi put ovde i u ovakvoj atmosferi, ali posle par minuta osećao sam se dobro - počeo je Vildosa.

Smatra da će odbrana biti ključ Partizanove igre:

- Imamo kvalitet, imao igrače i mislim da je to ključ za dobijanje utakmica - smtra Vildoza.

A na pitanje o verovatnom MVP prvog kola, KArliku Džonsu Argentinac je dao zanimljiv odgovor:

- Zabavno je gledati ga. On uzima sav pritisak na sebe. Zabavlja se, igra u svom ritmu. Zabavno je gledati ga i čast mi ješto sam pored njega

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