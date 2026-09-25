Luka Vildoza zadovoljan debijem pred “grobarima” u Areni (VIDEO)
Luka Vildoza bio je zadovoljan posle pobede Partizana
Crno-beli su savladali Armani u prvom kolu Evrolige, a argentinski košarkaš se dobro snašao sa sedam poena.
Priznao je ipak da je imao i malu tremu.
- Bio sam malo nervozan jer sam prvi put ovde i u ovakvoj atmosferi, ali posle par minuta osećao sam se dobro - počeo je Vildosa.
Smatra da će odbrana biti ključ Partizanove igre:
- Imamo kvalitet, imao igrače i mislim da je to ključ za dobijanje utakmica - smtra Vildoza.
A na pitanje o verovatnom MVP prvog kola, KArliku Džonsu Argentinac je dao zanimljiv odgovor:
- Zabavno je gledati ga. On uzima sav pritisak na sebe. Zabavlja se, igra u svom ritmu. Zabavno je gledati ga i čast mi ješto sam pored njega
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