Rukometašice Srbije poražene od Hrvatske: Selektorka srećna jer je ekipa pokazala dobru energiju

ŽENSKA rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Ohridu od selekcije Hrvatske rezultatom 28:15 (13:9) u meču drugog kola turnira "Trofej Makedonije".

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Najefikasnije u reprezentaciji Srbije bile su Aleksandra Vasić i Jelena Knežević sa po tri gola, dok je u selekciji Hrvatske Katja Vuković postigla sedam.

Rukometašice Srbije igraće u subotu protiv Crne Gore u poslednjem kolu turnira u Severnoj Makedoniji.

Selektorka Srbije Sandra Kolaković rekla je da je zadovoljna zalaganjem svoje ekipe protiv Hrvatske.

- Iako je utakmica završena dvocifrenim porazom, iako u drugom poluvremenu jedan duži period nismo dali gol, mnogo sam srećna što je ekipa imala jednu dobru energiju i žar. Igrali smo protiv mnogo kvalitetnijeg protivnika, mučili smo ih, mučili smo ih i u napadu i u odbrani. Ovo je sada neka druga priča, izvlačimo pouke, učimo, radimo i da vidimo ko će se kroz još jednu sledeću utakmicu nametnuti da bude deo seniorske reprezentacije - izjavila je Kolaković za Srpski rukometni savez.

Ona je navela da je Crna Gora najjača ekipa na turniru, ali da će njene izabranice pružiti dobar otpor u poslednjem kolu.

- Ne spremamo se za protivnike, radimo sopstvene analize i ispravljamo greške i otklonimo ono što nije dobro. Protiv ovako kvalitetnog protivnika ulazimo sto odsto, verujem da su sve igračice zdrave da ćemo da pružimo možda malo bolji otpor - poručila je Kolaković.

