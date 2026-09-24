Košarka

ABA LIGA JE U PROBLEMU: Cibona nije otputovala u Podgoricu!

Ч. В.

24. 09. 2026. u 15:19

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ABA liga se definitivno suočava sa velikim problemom. Takmičenje je trebalo da otvore Budućnost i Cibona, ali ta utakmica neće biti odigrana.

АБА ЛИГА ЈЕ У ПРОБЛЕМУ: Цибона није отпутовала у Подгорицу!

FOTO: Katarina Mihajlović

Ekipa iz Zagreba nije otputovala u Podgoricu, pošto je od čelnika lige dobila obaveštenje da je meč odložen, zbog spora između ABA lige i sudija oko visine honorara.

Ovu informaciju potvrdio je, Marin Rozić, sportski direktor "vukova sa Tuškanca".

- Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje - rekao je Rozić za "Sport klub".

Šta je glavni problem?

Većina sudija tražila je povećanje honora, ali kako se to nije dogodilo, dopšlo je do problema i takmičenje neće početi kad je predviđeno.

Grupa od 63 dosadašnje sudije tražila je povećanje bruto naknada do 1200 evra za utakmicu regularne sezone i do 2000 evra za finale, sezonske bonuse do 5000 evra, puno zdravstveno osiguranje, naknadu štete u slučaju povrede.

Podsetimo, utakmica Budućnost - Cibona trebalo je da bude odigrana u petak od 18 časova u "Morači".

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