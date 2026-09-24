DIPLOMATSKA OFANZIVA LAVROVA U NJUJORKU: Skoro 20 susreta za tri i po dana
ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov stigao je u Njujork tek juče, a već je održao niz bilateralnih sastanaka, uključujući susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.
Lavrov je učestvovao i na sednici Saveta bezbednosti UN i sastanku ministara spoljnih poslova zemalja ODKB-a, a njegov raspored nastavlja da se popunjava.Prema ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, za samo tri i po dana planirano je gotovo 20 multilateralnih kontakata na visokom nivou, dok pozivi za nove susrete i dalje pristižu.
Glavni događaj biće Lavrovljevo obraćanje Generalnoj skupštini UN 26. septembra.
(Sputnjik)
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