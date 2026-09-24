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NEUTRALISANJE PRETNJI PO JAVNU BEZBEDNOST: Putin sazvao Savet bezbednosti, uvodnom rečju postrojio članove, siutacija je ozbiljna

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 17:10

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin održao je operativni sastanak sa članovima Saveta bezbednosti.

НЕУТРАЛИСАЊЕ ПРЕТЊИ ПО ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ: Путин сазвао Савет безбедности, уводном речју постројио чланове, сиутација је озбиљна

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

 - Danas imamo pitanje dodatnih mera za neutralisanje pretnji po javnu bezbednost u Rusiji - rekao je on u uvodnom izlaganju.

Nakon toga, izveštaj je podneo ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokolьcev. Na sastanku su učestvovali i premijer Mihail Mišustin, predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko, predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, šef administracije predsednika Anton Vajno, sekretar Saveta bezbednosti Sergej Šojgu, ministar odbrane Andrej Belousov, direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov, direktor Spoljnoobaveštajne službe Sergej Nariškin i pomoćnik predsednika Nikolaj Patrušev.

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