Penjaroja uputio jaku poruku Grobarima
Sutra je prva prilika da to i pokažu
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred početak Evrolige da on i njegova ekipa žele da pokažu navijačima da će da se bore i budu konkurentni protiv svakog rivala.
Partizan u petak od 20 i 45 u Areni dočekuje milansku Olimpiju u meču prvog kola Evrolige.
- Uzbuđeni smo što započinjemo sezonu, pre svega što je kod kuće, pred našim navijačima. Igramo protiv veoma dobrog tima, imaju sjajne igrače Gudurića, Hola, Pitersa, Mozesa Rajta. Želimo da pokažemo našim navijačima da ove sezone hoćemo da se borimo i budemo konkurentni protiv svakoga. Sutra je prva prilika da to pokažemo. Moramo da se borimo sve vreme na terenu, pre svega da igramo dobru košarku - rekao je Španac.
Svestan je Penjaroja da svi klubovi u sezonu ulaze sa promenjenim sastavima.
- Veoma je jasno da je prerano i za Milano i za druge timove, ali sutra moramo da igramo dobro. Da igramo čvrstu odbranu, ali ako je moguće sa slobodom u napadu. Mislim da smo spremni da se takmičimo, jasno je da u ovom trenutku nismo na 100 odsto - dodao je Penjaroja i potvrdio na kraju da će zbog povrede izostati Žofri Lovernj.
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