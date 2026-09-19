KK Niš krenuo baš silno, ređa pobede, pao i abaligaš!

Košarkaši Niša ostvarili su i treću pobedu u isto toliko kontrolnih utakmica u predsezoni. Nakon Feniksa u Skoplju i Sloge u Kraljevu, Nišlije su slavile i na Zlatiboru i to protiv crnogorskog ligaša Primorja iz Herceg Novog – 77:68.

FOTO: KK Niš

Ovo je do sada bila najteža provera za tim trenera Milana Josića, ali ponovo je Niš demonstrirao vrhunsku odbranu. U napadu još ima prostora za napredak, ali to je i dobro u ovom delu priprema. Raduje ofanzivni protagonizam Andrije Marjanovića, koji u Kraljevu nije igrao zbog lakše povrede.

U početku, oba rivala su znatno bolje obavljala defanzivne zadatke. Teško se stizalo u poziciju za šut, a meč je otvoren sa tri trojke. Primorje je povelo dalekometnim hicem Pekovića, uzvratili su Stefanović i Ilić, Niš je poveo 6:3.

Posle samo par minuta Đonlić je zabrinuo saigrače i stručni štab, jer se posle jednog duela uhvatio za list, ali brzo se vratio na teren. Kako je četvrtina odmicala, tim trenera Milana Josića je sve više ulazio u ritam, odbrana je bila na potrebnom nivou, pa je i rezultat na semaforu sve više valorzovao dešavanja na parketu. Bilo je 17:8, na prvom mini odmoru – 17:10 za Niš.

U nastavku se razigrao Andrija Marjanović. Čim je kročio na teren, doneo je veliku energiju, poentirao posle sjajne akcije, potom je Furi Đorđević kaznio dekoncentraciju u odbrani Primorja i Niš je otišao na 24:10.

A onda je usledio period igre u kojem su Novljani kažnjavali propuste u igri Nišlija i serijom 11:2 uhvatili priključak. Marjanović je prekinuo period posta niškog tima u napadu, a onda je Đonlić sjajnom odbranom na Vukčeviću omogućio svom timu dva laka poena, Đorđević je vezao penal i trojku posle ofanzivnog skoka i Niš je na poluvremenu imao 8 poena viška – 40:32.

I u nastavku je Josićev tim imao kontrolu nad utakmicom. Defanzivno je Niš izgledao odlično, pametnim faulovima kontrolisao je ritam, Filipović je plenio odvažnošću, jedino je Vladimir Tomašević uspevao da pronađe pukotinu u niškoj odbrani. U 25. minutu, posle prodora Stefanovića, bilo je 49:36, ali Novljani su potom zatvorili prilaze svom košu, Niš je teže dolazio u poziciju da poentira i razlika se ponovo istopila – 51:46.

Marjanović je ponovo bio taj koji je našao izlaz iz „blekauta“, poentirao je iz ofanzivnog skoka i dodatnog penala, Đonlić je opet ukrao loptu Vukčeviću, upisao se i Stevanović kome je igra u odbrani uvek na potrebnom standardu i Nišlije su iznova otišle na distancu – 58:46 bilo je na kraju trećeg kvartala.

Nišlije su i u poslednjoj deonici koketirale sa dvocifrenom razlikom, ali onda je Primorje ponovo pokazalo da je ABA 2 ligaš. Dobra odbrana i raznovrsnost u napadu doneli su im priključak. Stigli su Novljani na samo četiri poena minusa – 70:66, ali onda Đonlić postiže prvu trojku u dresu Niša, Nišlije ponovo stežu odbranu i pokrivaju neke greške u napadu, a na 40 sekundi do kraja Andrija Marjanović polaže za 75:68. Tačku na meč stavila je nova dobra odbrana, te Đonlić i Ilić sa penala za konačnih 77:68.

Svakako najjaču proveru Niš će imati u nedelju, od 13 sati, kada će u Čajetini gostovati još jednom ABA 2 ligašu – Zlatiboru.