KO JE KSENIJA ĐORĐEVIĆ KOJU SU KANDIDOVALI BLOKADERI: Isplivale informacije o bizarnom finansijskom poslovanju - firme u blokadi i dugovanja

Pored toga što su njene firme u blokadi, navodno je i u Sloveniji upala u neprilike zato što nije ispoštovala radove za koje je već bila plaćena

Foto: Printscreen /Youtube/Arhitekta

Svakog dana u javnost izlaze nove informacije o kandidatima takozvane studentske liste.

Tako je arhitekta Ksenija Đorđević našla svoje mesto među kandidatima blokadera, ali javnost je dužna da zna više o njenom bizarnom finansijskom stanju i poslovanju, piše Kurir.

Pored toga što su njene firme u blokadi, navodno je i u Sloveniji upala u neprilike zato što nije ispoštovala radove za koje je već bila plaćena.

Ona je, po dostupnim podacima, otvarala firme, pa kako koja upadne u dugove, onda je ostavi u blokadi i otvori novu.

Ksenija Đorđević je imala dugovanja prema raznim poveriocima, od Rajfajzen banke do parking servisa, poreske uprave...

Foto: Printscreen

Njena glavna firma KDA je u blokadi više od dve godine za iznos od preko dva miliona dinara, a nova firma Ksenija Đorđević Architects već ima nova dugovanja i izvršenja od strane poverilaca.

Njena treća firma Soulfood takođe je u blokadi računa, uvek blokirana po nekoliko dana.

To ipak nije sprečilo Kseniju Đorđević da iznajmljuje poslovni prostor na Andrićevom vencu, a za prostor u Westu 65 je takođe dugovala novac i imala je višemilionska izvršenja.

Zanimljivo je da je, kada je počela izgranja Beograda na vodi, ona navodno išla kod raznih klijenata i ubeđivala ih da joj daju posao tako što se pozivala na svoje bliske veze sa SNS.

Foto: Printscreen

Regionalni portfolio na mrežama, blokade u poslovnim knjigama

Poseban kontrast između javnog imidža Ksenije Đorđević i podataka o poslovanju njenih firmi vidljiv je i na njenim profilima na društvenim mrežama.

Odgovarajući na pitanje da li je razmišljala o odlasku i karijeri u inostranstvu, napisala je:

- Moja praksa je svakako regionalna. Radim u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini itd, tako da suštinski profesionalno mi nije bitno da li sedim u Ljubljani ili Beogradu.

Takođe je slala i političke poruke, navodeći da priprema "pobednički govor".

- Naravno. Održaću ga baš sa ove terase na Andrićevom vencu! I ovako ću ispratiti mog komšiju i njegove podanike u istoriju!

(24sedam)