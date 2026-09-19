KO JE KSENIJA ĐORĐEVIĆ KOJU SU KANDIDOVALI BLOKADERI: Isplivale informacije o bizarnom finansijskom poslovanju - firme u blokadi i dugovanja
Pored toga što su njene firme u blokadi, navodno je i u Sloveniji upala u neprilike zato što nije ispoštovala radove za koje je već bila plaćena
Svakog dana u javnost izlaze nove informacije o kandidatima takozvane studentske liste.
Tako je arhitekta Ksenija Đorđević našla svoje mesto među kandidatima blokadera, ali javnost je dužna da zna više o njenom bizarnom finansijskom stanju i poslovanju, piše Kurir.
Pored toga što su njene firme u blokadi, navodno je i u Sloveniji upala u neprilike zato što nije ispoštovala radove za koje je već bila plaćena.
Ona je, po dostupnim podacima, otvarala firme, pa kako koja upadne u dugove, onda je ostavi u blokadi i otvori novu.
Ksenija Đorđević je imala dugovanja prema raznim poveriocima, od Rajfajzen banke do parking servisa, poreske uprave...
Njena glavna firma KDA je u blokadi više od dve godine za iznos od preko dva miliona dinara, a nova firma Ksenija Đorđević Architects već ima nova dugovanja i izvršenja od strane poverilaca.
Njena treća firma Soulfood takođe je u blokadi računa, uvek blokirana po nekoliko dana.
To ipak nije sprečilo Kseniju Đorđević da iznajmljuje poslovni prostor na Andrićevom vencu, a za prostor u Westu 65 je takođe dugovala novac i imala je višemilionska izvršenja.
Zanimljivo je da je, kada je počela izgranja Beograda na vodi, ona navodno išla kod raznih klijenata i ubeđivala ih da joj daju posao tako što se pozivala na svoje bliske veze sa SNS.
Regionalni portfolio na mrežama, blokade u poslovnim knjigama
Poseban kontrast između javnog imidža Ksenije Đorđević i podataka o poslovanju njenih firmi vidljiv je i na njenim profilima na društvenim mrežama.
Odgovarajući na pitanje da li je razmišljala o odlasku i karijeri u inostranstvu, napisala je:
- Moja praksa je svakako regionalna. Radim u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini itd, tako da suštinski profesionalno mi nije bitno da li sedim u Ljubljani ili Beogradu.
Takođe je slala i političke poruke, navodeći da priprema "pobednički govor".
- Naravno. Održaću ga baš sa ove terase na Andrićevom vencu! I ovako ću ispratiti mog komšiju i njegove podanike u istoriju!
(24sedam)
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