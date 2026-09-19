Lesor se vraća u Partizan? Francuz progovorio o povratku među crno-bele

Matijas Lesor već nekoliko sezona igra u Panatinaikosu gde će ove sezone sarađivati sa Željkom Obradovićem, a Francuz nije zatvorio vrata povratku u crno-beli dres.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Lesor je tokom boravka u Beogradu postao miljenik navijača, ostavio je dubok trag u crno-belom dresu, a navijači mu pamte dobre poteze i ljubav koju im je iskazivao.

- Nadam se da će se možda naši putevi ponovo ukrstiti. Srećan sam ovde u Panatinaikosu. Želim da ostanem ovde što je duže moguće, ali ako ne budem ovde, Partizan je jedno od mesta na kojima želim da budem. Videćemo kako će se stvari odvijati, ali za mene je uvek zadovoljstvo da odem tamo, pokažem ljubav navijačima i ponovo im pružim podršku ove godine - rekao je Lesor u razgovoru za "Mocart sport".

Francuski košarkaš nije izgubio kontakt ni sa nekadašnjim saigračima iz Partizana.

- Kao što sam rekao, mnogo je momaka koji više nisu tamo, ali sa igračima sa kojima sam igrao, da, uvek pričamo. Jutros sam pričao sa Jamom - kaže on.

Lesor je otkrio da je ostao blizak sa Jamom Madarom, Kevinom Panterom, Zekom Ledejom i Joanisom Papapetruom.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?