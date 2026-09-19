Politika

NISU SVI BLOKADERI KAO SRDANOVIĆ! Vučić: Užasnulo me je ono što je napisao oko Vesne Radosavljević

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19. 09. 2026. u 12:26

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" stigao je danas u posetu etno selu "Moravski konaci" u Velikoj Plani.

НИСУ СВИ БЛОКАДЕРИ КАО СРДАНОВИЋ! Вучић: Ужаснуло ме је оно што је написао око Весне Радосављевић

tANJUG PRINTSKRIN

Kaže da nisu svi kao Srdanović, predvodnik blokaderske liste.

"Nisu svi takvi, to su naše sestre i braća. Najvećim delom dobri ljudi koji žele dobro ovoj zemlji", rekao je on.

Kaže da je hiljadu puta čuo "Vučiću pederu", "Aco šiptare", i da ne postoji uvreda koju nije čuo.

"Šta još da mi kažu, da malog sina nemam, da je hologram, da mi otac nije otac, majka nije majka... Šta će gore da mi kaže neko od njih. Ljudi veruju ljudima, i onima koji su u stanju nešto da objasne. Meni je doduše mnogo teško, ono šta je taj čovek napisao oko Vesne Radosavljević, da to ne mogu ni da ponovim. Užasnulo me je. Posebno što je ona jedna divna žena, da ti onako nešto napišeš, to ne možeš da kažeš za ženu od 20 godina, a ne za ženu od 60", rekao je predsednik.

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